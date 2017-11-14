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  • Колосков: «Команде Черчесова нужно научиться отбирать мяч и контролировать его»

Колосков: «Команде Черчесова нужно научиться отбирать мяч и контролировать его»

14 ноября 2017, 07:32
12

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от национальной команды России в предстоящем товарищеском матче со сборной Испании.

«В матче с Испанией я жду от нашей сборной более успешной игры, чем во встрече с аргентинцами. Подопечным Станислава Черчесова в играх с сильными соперниками нужно решить две проблемы: научиться отбирать мяч и контролировать его. Это – задача тренерского штаба. Необходимо показать достойную игру в матче с испанцами. Уверен, нашей команде это по силам.

Уверен, на матче сборных России и Испании в Санкт-Петербурге никаких проблем не возникнет. У нашей страны накоплен серьезный опыт организации крупных футбольных мероприятий. Летом в России прошел Кубок конфедераций, были задействованы стадионы в четырех городах, и никаких эксцессов в плане безопасности не было. На днях провели матч с Аргентиной в «Лужниках» при полном аншлаге, где все тоже прошло довольно гладко. Звездным футболистам сборной Испании нечего бояться в Санкт-Петербурге. Уверен, меры безопасности, как и всегда, будут на самом высоком уровне», – заявил Колосков.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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yorgenbarenz
1510637183
Научиться отбирать и контролировать мяч?Наши это умеют,только в пределах своей квалификации,которую невозможно повысить.Зря,что ли,наши предки говаривали : Горбатого могила исправит....С детства не заложили игрокам стремление к техничной и красивой игре , привили тренеры (слесаря,боксёры,физруки и т.п.) стремление к упрощённому,силовому футболу,дабы добиваться сиюминутного результата в детских турнирах.Стоит только послушать крики от бровки: Не возись!,Вынеси !,Поборись!,Ошибётся! В аут!,чтобы понять,что мальчишки играют на тренера,на его смешную зарплату,которой он не чурается.
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la verdad
1510637532
Оказывается в Лужниках "всё прошло довольно гладко"!!! Ох....ть!!!! Настоящий комсомолец!!!
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prezent2017
1510641077
Колосков или смеется, или издевается. Как можно сбродной научиться отбирать мяч и контролировать его, если в клубах этого делать даже не то что не умеют, а даже не хотят. Сидят в своей штрафной и лупят из нее мяч куда подальше, авось кто подхватит и голяшник забьет. И это не даже не тактика, а психология, привитая Лобановским. И что эти игрочишки могут в сборной? Да то же самое - сидеть в своей штрафной и лупить куда подальше на авось.
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dyema
1510642920
Поздно учиться - играть надо........
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nemolod
1510644004
Тех,кто умеет это делать-в сборной нет и таких наберется с десяток! И уж если руководство РФС хочет ожидать не то чтобы успешного,но хотя бы достойного выступления сборной,оно должно иметь мужество назначить нового тренера сборной,причем такого,кто мог бы действительно собрать команду с действительно сильными футболистами страны,а сами игроки целиком доверяли своему наставнику!
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Аид666
1510646160
На днях провели матч с Аргентиной в «Лужниках» при полном аншлаге, где все тоже прошло довольно гладко. Гладко это когда болельщики 3 часа не могут покинуть окрестности стадиона?
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Александр52
1510648761
Даёшь новый - любительский - дворовый состав на родной ЧМ-2018 без Черчесова и Мутко !!!
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ARTHUR19
1510650530
У нас клубы в чемпионате не имеют мяч отбирать и не стремятся к этому. Действительно зачем прессинговать и играть на контратаках, когда можно поставить автобус и спустя 120 минут игры, попытать удачу в серии послематчевых пенальти. В прочем, Коста-Рика так дошла о четверть финала ЧМ-2014.
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Superviser77
1510660011
Ага, сборная это секция для начинающих игроков. Учатся азам футбола. В первый раз мячик увидели. .. Вот какая наша сборная сейчас, так ведь? ? ....
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SPACE TRUCKIN
1510678576
...научиться отбирать мяч,контролировать его...а также дриблингу,ударам по воротам,точному пасу и т.д. и т.п....то есть всему тому,что они и должны уметь делать...
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