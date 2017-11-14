Колосков: «Команде Черчесова нужно научиться отбирать мяч и контролировать его»

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от национальной команды России в предстоящем товарищеском матче со сборной Испании.

«В матче с Испанией я жду от нашей сборной более успешной игры, чем во встрече с аргентинцами. Подопечным Станислава Черчесова в играх с сильными соперниками нужно решить две проблемы: научиться отбирать мяч и контролировать его. Это – задача тренерского штаба. Необходимо показать достойную игру в матче с испанцами. Уверен, нашей команде это по силам.

Уверен, на матче сборных России и Испании в Санкт-Петербурге никаких проблем не возникнет. У нашей страны накоплен серьезный опыт организации крупных футбольных мероприятий. Летом в России прошел Кубок конфедераций, были задействованы стадионы в четырех городах, и никаких эксцессов в плане безопасности не было. На днях провели матч с Аргентиной в «Лужниках» при полном аншлаге, где все тоже прошло довольно гладко. Звездным футболистам сборной Испании нечего бояться в Санкт-Петербурге. Уверен, меры безопасности, как и всегда, будут на самом высоком уровне», – заявил Колосков.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.