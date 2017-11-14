Бышовец: «Главное — сделать правильные выводы после поражения от Аргентины»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец не смог спрогнозировать состав сборной России на товарищеский матч с Испанией. При этом он отметил, что у команды есть резерв.

«Проиграть Аргентине не зазорно, это очень сильная команда. Главное — сделать правильные выводы и постараться исправить ошибки к игре с Испанией. Думаю, это вполне реально, так как в матче с Аргентиной в первую очередь имелись проблемы психологического характера, а не игрового.

Прогнозировать состав сборной сложно. На решение тренера могут повлиять объективные факторы в виде травм или плохого физического состояния кого-то из ребят. При этом важно понимать, что текущий состав нельзя считать оптимальным. У сборной есть резерв в лице тех же Романа Зобнина и Александра Головина», — сказал Бышовец.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.