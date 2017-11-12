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  • Морозов: «Мы с Ковальчуком предали хоккей? Нет, просто увидеть Месси было мечтой. Даже купили билеты по 15 тысяч»

Морозов: «Мы с Ковальчуком предали хоккей? Нет, просто увидеть Месси было мечтой. Даже купили билеты по 15 тысяч»

12 ноября 2017, 21:33
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Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов рассказал о посещении товарищеского матча между Россией и Аргентиной (0:1) в «Лужниках».

По словам спортсмена, он не испытал проблем с уходом со стадиона. Из-за проблем с выходом с трибун перед стадионом образовались очереди.

«Думаете, я ходил на футбол по приглашению? Как VIP? Ничего подобного. Покупал билеты заранее в Интернете. По 15 тысяч рублей. Дороговато, конечно. Но ведь это был первый матч на новом стадионе. Такое событие сколько раз бывает? Илья Ковальчук попросил меня достать билет. Взял и ему. Мы же не чужие люди. Я крестил его детей.

С билетами было не так-то просто. Сначала я купил на центральную трибуну во второй ряд. А потом появились места на 11-й.

Говорите, параллельно играла наша хоккейная сборная со Швейцарией на Кубке «Карьяла»? И мы предали хоккей? Нет, просто пойти в Лужники на Месси было нашей мечтой. Илья в Хельсинки не полетел, у него небольшая травма. Это для него как подарок свыше. А так бы тренировался в Питере, готовился бы со СКА к полету на Дальний Восток.

Мы очень быстро покинули стадион. Потом слышал о давке людей по дороге к метро. Нам повезло. До стадиона добирались от моста, прогулялись, потренировали ноги, это заняло около 15-ти минут. Обратно шли чуть дольше. Ничего страшного. Можно потерпеть. Ради Месси-то», – сказал Морозов.

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1)
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mutabor0992
1510516324
По 15 тысяч...Не прибедняйся!!!Ему что газпремовской зрЯплаты не хватает???
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