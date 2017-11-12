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  • Рейнгольд: «То, во что играл Рауш, мне не понятно. Откуда он вообще взялся?»

Рейнгольд: «То, во что играл Рауш, мне не понятно. Откуда он вообще взялся?»

12 ноября 2017, 14:02
37

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал игру защитника сборной России Константина Рауша в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

В данной встрече 27-летний игрок провел на поле 88 минут и был заменен на Антона Заболотного.

– Как оцените игру наших натурализованных футболистов – Марио Фернандеса и Константина Рауша?

– Если Фернандес еще выполнял функции защитника, то во что играл Рауш, мне не понятно. Откуда он вообще появился? Между прочим, он фактически привез нам гол. Пусть там и офсайд, но он упустил оппонента и потерял позицию. Никакого впечатления он на меня не произвел.

Я хочу сказать, что в сборной России должен быть тот, кто хоть как-то выделяется на фоне остальных. В ней должны быть собраны лучшие игроки на своих позициях, но кого там просматривает Черчесов со своим тренерским штабом мне не понятно. Нашим ребятам не хватает мастерства.

Источник: Rusfootball.info
Товарищеские матчи Россия Рауш Константин Рейнгольд Валерий
Комментарии (37)
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Lester84
1510484713
Пусть Рейнгольд глаза разует. Если б не Рауш в паре моментов - нам бы еще пару голов накидали. Один раз он вообще из пустых ворот мяч доставал
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acer2003
1510485018
По мне ,Рауш был один из лучших на поле.Дед опять бредит ...
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odin1973
1510485309
А мне Рауш понравился. И техника есть и самоотдача.
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Eds
1510485946
Старческий маразм Рейнгольда? Нет?
Ответить
polt
1510485979
Рейнгольд вообще игру смотрел? Там кроме Акинфеева и Рауша никого больше и не было из наших.
Ответить
cska-62
1510486249
Из полевых игроков Рауш вчера был лучшим! Однозначно! Не говоря уже о том, что один раз он наши ворота просто спас, когда Месси перекинул мяч через Акинфеева на набегавшего Сальвио. Если бы не Рауш и, конечно, не Акинфеев, счёт был бы 0:3 или больше!
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Schmitt
1510486788
еврей о чем вообще? Рауш- один из лучших
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MrVanes-Zenit
1510487442
Один из лучших вчера был Старый маразматик в своём репертуаре
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AnTiNeHrEsT
1510490639
"То,во что играл Рауш, мне не понятно.Откуда он вообще взялся?" Неуважаемый, Рейнгольд то во что играл Рауш называется-футбол ( только Рауш и Акинфеев в этот раз в него по мой му играли) Это то что надо развивать в нашей стране людям у руля ,типо вас, а не делать на этом только деньги себе!
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Черкизовский Кот
1510492613
Рейнгольд: "То, во что играл Рауш, мне непонятно. Зачем-то с углового чуть не забивал, мяч с линии выбивал..."
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