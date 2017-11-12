Рейнгольд: «То, во что играл Рауш, мне не понятно. Откуда он вообще взялся?»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал игру защитника сборной России Константина Рауша в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

В данной встрече 27-летний игрок провел на поле 88 минут и был заменен на Антона Заболотного.

– Как оцените игру наших натурализованных футболистов – Марио Фернандеса и Константина Рауша?

– Если Фернандес еще выполнял функции защитника, то во что играл Рауш, мне не понятно. Откуда он вообще появился? Между прочим, он фактически привез нам гол. Пусть там и офсайд, но он упустил оппонента и потерял позицию. Никакого впечатления он на меня не произвел.

Я хочу сказать, что в сборной России должен быть тот, кто хоть как-то выделяется на фоне остальных. В ней должны быть собраны лучшие игроки на своих позициях, но кого там просматривает Черчесов со своим тренерским штабом мне не понятно. Нашим ребятам не хватает мастерства.