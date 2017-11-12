Газзаев выделил Акинфеева в игре против сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился наблюдениями от товарищеского матча с командой Аргентины (0:1). Специалист отметил, что данную встречу среди россиян хорошо провел лишь голкипер Игорь Акинфеев.

«Сегодня на протяжении почти 90 минут команда Аргентины имела тотальное преимущество по качеству игры, владению мячом, созданию голевых ситуаций. Хотя, могу сказать, что наша сборная сыграла один из лучших матчей за последнее время.

Но, учитывая, что процент владения мячом в первом тайме был 75 на 25 процентов не в нашу пользу, то, сами понимаете, каковы уровень мастерства и качество игроков. Во втором тайме игра чуть выровнялась

Сегодня наша команда в основном вела оборонительные действия, пыталась играть на контратаке. И, конечно, если кого-то в составе сборной России и можно выделить, то это Игоря Акинфеева, который блестяще сегодня сыграл и даже среагировал на первый удар в ситуации с пропущенным голом, но на второй уже не успел», – сказал Газзаев.