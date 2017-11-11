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  • Сборная России провела худший матч за год по четырем показателям

Сборная России провела худший матч за год по четырем показателям

11 ноября 2017, 23:57
21

Сборная России проиграла в товарищеском матче против сборной Аргентины (0:1) и провела худший матч за год по четырем показателям.

Это была худшая игра по владению мячом (28% игрового времени), по количеству передач — 323 (при среднем показателе 464). Также россияне совершили меньше всего ударов по воротам (4) и не отдали ни одной точной острой передачи (ноль из пяти).

Следующий матч сборная России проведет против команды Испании 14 ноября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Источник: InStat
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Комментарии (21)
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la verdad
1510434323
Полная беспомощность...
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GoldPlayFIFARus9
1510434813
Сегодня солнце зашло за тучи, Сегодня волны бьют так больно, Я видел как умирала надежда России, Моя душа плачет...
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Serjoga
1510435644
А если бы не ошибка судьи, то кричали бы на всех перекрестках, что у нашей сборной все отлично и мы сыграли боевую ничью! Благодарите судью!
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GoLenaStop
1510436332
...деткам дали мяч. Но не объяснили - не всё бить, надо играть...
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+50/-50
1510436367
Где-то здесь уже тиснул, что с 4 ударами матч не выиграть. Слабенькая игра.
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cska-62
1510436866
Так и таких соперников по классу за год не было! При всём моём уважении к Южной Корее и другим.
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гость.....
1510437271
Что у нас за нападающие, которые не то что не забивают, но даже ни разу не ударили в створ ворот? Кокорин как на ЧЕ ничего не сделал, так и в этой игре был человек-невидимка.
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alex1951
1510437327
можно и с одним голом игру выиграть. один удар -один гол. а потом игра в десять защитников + воротчик. Подсказать Черчесу....что ли....И опять же , победителей ведь не судят..
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ArReal
1510437610
Да уберите Вы уже Черчесова пока по полной не опозирились - на моей памяти столько дома никогда не проигрывали!!!
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серега кашин
1510459198
следующий матч будет еще хуже
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