Сборная России провела худший матч за год по четырем показателям

Сборная России проиграла в товарищеском матче против сборной Аргентины (0:1) и провела худший матч за год по четырем показателям.

Это была худшая игра по владению мячом (28% игрового времени), по количеству передач — 323 (при среднем показателе 464). Также россияне совершили меньше всего ударов по воротам (4) и не отдали ни одной точной острой передачи (ноль из пяти).

Следующий матч сборная России проведет против команды Испании 14 ноября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.