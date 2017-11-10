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  • Денис Давыдов: «Зобнин сейчас в такой форме, что как будто и не пропускал пять месяцев»

Денис Давыдов: «Зобнин сейчас в такой форме, что как будто и не пропускал пять месяцев»

10 ноября 2017, 21:24
9

Нападающий московского «Спартака-2» Денис Давыдов рассказал, в какой форме сейчас пребывает игрок «Спартака» Роман Зобнин, восстановившийся после полученной летом травмы.

«Тут стоит о Роме сказать отдельно. Сейчас уже он практически оправился от травмы, но нужно было видеть, как он работал, чтобы это произошло быстрее. Приезжаешь рано утром на базу – он уже там. Я ложусь поспать после тренировки, просыпаюсь – он еще там. Возвращаешься с выезда – он опять там.

То есть он все время на базе, постоянно работает, восстанавливается. И я смотрю, в какой он форме сейчас на тренировках – как будто и не пропускал. Рома – эталон профессионализма, настоящий пример для меня», – сказал форвард.

Напомним, что Зобнин получил травму в товарищеском матче против сборной Венгрии.

Источник: fanat1k.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Давыдов Денис
Комментарии (9)
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MDAR
1510340054
Если так, то просто молодец тысячу раз.
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Диктор
1510340934
Берите пример с него.
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DOCTOR PENALTY
1510341018
Денис, вы с Ромкой ровесники. Природа наградила тебя незаурядными данными. Почему отстаёшь от него?
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fanchik
1510342085
Зобнину есть куда стремиться и куда возвращаться отсюда его желание быстрей обрести спортивную форму.К сожалению Давыдов "плывет по течению"со своим талантом, сильно не утруждаясь.Если есть живой пример и для тебя эталон профессионализма, то сам дерзай и совершенствуйся,это не останется не замеченным.
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shpilman
1510378353
е..шу в КС а Ромка на поле хД
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OfaZavr
1510386843
очень приятно такие слова слышать, еще больше уважения. Удачи,здоровья и всего самого лучшего Роману!
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Полная Канистра
1510393879
кто серьёзно относится к своему делу и стремятся совершенствоваться а не лежать и ждать что мастерство само придёт. Они очень ценны такие игроки
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