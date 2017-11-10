Денис Давыдов: «Зобнин сейчас в такой форме, что как будто и не пропускал пять месяцев»

Нападающий московского «Спартака-2» Денис Давыдов рассказал, в какой форме сейчас пребывает игрок «Спартака» Роман Зобнин, восстановившийся после полученной летом травмы.

«Тут стоит о Роме сказать отдельно. Сейчас уже он практически оправился от травмы, но нужно было видеть, как он работал, чтобы это произошло быстрее. Приезжаешь рано утром на базу – он уже там. Я ложусь поспать после тренировки, просыпаюсь – он еще там. Возвращаешься с выезда – он опять там.

То есть он все время на базе, постоянно работает, восстанавливается. И я смотрю, в какой он форме сейчас на тренировках – как будто и не пропускал. Рома – эталон профессионализма, настоящий пример для меня», – сказал форвард.

Напомним, что Зобнин получил травму в товарищеском матче против сборной Венгрии.