Бесплатные автобусы довезут болельщиков в «Лужники» на матч с Аргентиной

Завтра в 16:00 по московскому времени сборная России примет команду Аргентины в рамках товарищеского матча.

Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил об открытии бесплатных линий автобусов.

Бесплатные шаттлы М1 11 ноября довезут болельщиков от станции метро «Парк культуры» до Большой спортивной арены «Лужников», а затем, после матча между сборными России и Аргентины, доставят обратно к метро. Мосгортранс выделил для этого шесть автобусов особо большой вместимости.

В то же время изменятся некоторые маршруты общественного транспорта», – говорится на сайте источника.

Полная информация об изменениях в расписании доступна по ссылке.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.