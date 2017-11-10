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  • Бесплатные автобусы довезут болельщиков в «Лужники» на матч с Аргентиной

Бесплатные автобусы довезут болельщиков в «Лужники» на матч с Аргентиной

10 ноября 2017, 13:02
3

Завтра в 16:00 по московскому времени сборная России примет команду Аргентины в рамках товарищеского матча.

Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил об открытии бесплатных линий автобусов.

Бесплатные шаттлы М1 11 ноября довезут болельщиков от станции метро «Парк культуры» до Большой спортивной арены «Лужников», а затем, после матча между сборными России и Аргентины, доставят обратно к метро. Мосгортранс выделил для этого шесть автобусов особо большой вместимости.

В то же время изменятся некоторые маршруты общественного транспорта», – говорится на сайте источника.

Полная информация об изменениях в расписании доступна по ссылке.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина
Комментарии (3)
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bset
1510310043
Я думал меня из Калуги довезут. А тут всего лишь от метро...
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Axe111
1510310497
Правильно, надо же собранных принудительно студентов как то вести, а то снова будет 5 человек на стадионе
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dok66
1510320475
Лишь автобусы не лопнули )))
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