Зобнин отправился в расположение «Спартака», Кузяев будет готовиться к матчу с Аргентиной

Официальный твиттер-аккаунт сборной России сообщил о состоянии полузащитников Романа Зобнина и Далера Кузяева.

23-летний хавбек «Спартака» завершил подготовку и отправился в расположение клуба. О том, что он не сможет принять участия в товарищеских встречах, сообщалось ранее.

24-летний Кузяев прошел обследование по поводу повреждения плечевого сустава. Игрок «Зенита» продолжит подготовку к матчу против команды Аргентины.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова примут вице-чемпионов мира завтра в «Лужниках».