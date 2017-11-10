Зидан: «Месси и Роналду – два лучших игрока в мире. Но есть и третий»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что сейчас в мировом футболе выделяются три футболиста.

«Месси и Роналду? Это два лучших игрока в мире. И у каждого свой стиль. То, что они делают – это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку.

Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар», – сказал Зидан.

Напомним, что французский специалист находится сейчас в России, где он принял участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018.