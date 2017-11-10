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  • Зидан: «Месси и Роналду – два лучших игрока в мире. Но есть и третий»

Зидан: «Месси и Роналду – два лучших игрока в мире. Но есть и третий»

10 ноября 2017, 10:52
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что сейчас в мировом футболе выделяются три футболиста.

«Месси и Роналду? Это два лучших игрока в мире. И у каждого свой стиль. То, что они делают – это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку.

Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар», – сказал Зидан.

Напомним, что французский специалист находится сейчас в России, где он принял участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018.

Источник: 1tv.ru
Испания. Примера Барселона Реал ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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BRO_football
1510305844
Тоже мне новость! Это все знают. Вот если бы Зидан так сказал о Васине или Дзюбе, то это было бы совсем другое дело!
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multiscan
1510306025
Пока не включите в тройку Дзюбу, Баба-Яга будет против! Какой ещё Месси, когда у нас есть великий Дзюба!
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Decorhome
1510313832
Мягкий намек что Неймар уже в Реале
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Raxor
1510321333
ожидание бухаров или смолов, реальность неймар...
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