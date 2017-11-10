Джикия: «Против Месси будем играть в свой футбол»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, за счет чего можно остановить лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. По его словам, ставку нужно делать на командные усилия.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Два с половиной года назад вы вылетели с «Химиком» из Дзержинска во второй дивизион и не имели на счету ни одного матча в РФПЛ. А в субботу, даст бог, выйдете против Месси. Это укладывается у вас в сознании?

– Укладывается или нет, но это жизнь. Получилось так, как, наверное, должно было получиться. Очень рад этому.

– Нет страха, что Лео «разденет» вас по полной программе? Не боитесь на фоне такого соперника немного разочароваться в себе как в футболисте?

– Все покажет футбольное поле. Несмотря на то что Месси один вывел команду на чемпионат мира, мы все-таки играем против сборной Аргентины, а не против одного футболиста, даже такого. Поэтому стоит уделить внимание и другим.

Это очередной контрольный матч, который сборной предстоит провести. Готовимся, изучаем соперника, планируем играть в футбол и отталкиваться от своей игры.

– И все же как, по-вашему, остановить Месси?

– Делать свою работу, а там – как получится. Ни для кого не секрет, что Месси – лучший игрок мира, который один на один может разобраться с любым соперником. Справиться с ним можно только за счет командных действий. Считаю, что с их помощью мы вполне можем не позволить аргентинцам лишнего.

– Раз Аргентина недавно дома сыграла вничью с Венесуэлой и Перу, с ней можно иметь дело?

– С любой командой можно играть. Главное – сосредоточиться на своей игре.

– Зимой, предвкушая первый выход в форме «Спартака» на «Открытие Арену», вы сказали: «Главное – не обос...ться».

– Тогда я еще не выступал на таком уровне – и такие эмоции, как в тот момент, давно прошли. Теперь уже выхожу на поле с другими мыслями.

– Более игровыми?

– Да. Максимально помочь команде и добиться положительного результата. Не только я – мы все выйдем с полной концентрацией! И, повторяю, будем играть в свой футбол.