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Джикия: «Против Месси будем играть в свой футбол»

10 ноября 2017, 06:44
5

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, за счет чего можно остановить лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. По его словам, ставку нужно делать на командные усилия.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Два с половиной года назад вы вылетели с «Химиком» из Дзержинска во второй дивизион и не имели на счету ни одного матча в РФПЛ. А в субботу, даст бог, выйдете против Месси. Это укладывается у вас в сознании?

– Укладывается или нет, но это жизнь. Получилось так, как, наверное, должно было получиться. Очень рад этому.

– Нет страха, что Лео «разденет» вас по полной программе? Не боитесь на фоне такого соперника немного разочароваться в себе как в футболисте?

– Все покажет футбольное поле. Несмотря на то что Месси один вывел команду на чемпионат мира, мы все-таки играем против сборной Аргентины, а не против одного футболиста, даже такого. Поэтому стоит уделить внимание и другим.

Это очередной контрольный матч, который сборной предстоит провести. Готовимся, изучаем соперника, планируем играть в футбол и отталкиваться от своей игры.

– И все же как, по-вашему, остановить Месси?

– Делать свою работу, а там – как получится. Ни для кого не секрет, что Месси – лучший игрок мира, который один на один может разобраться с любым соперником. Справиться с ним можно только за счет командных действий. Считаю, что с их помощью мы вполне можем не позволить аргентинцам лишнего.

– Раз Аргентина недавно дома сыграла вничью с Венесуэлой и Перу, с ней можно иметь дело?

– С любой командой можно играть. Главное – сосредоточиться на своей игре.

– Зимой, предвкушая первый выход в форме «Спартака» на «Открытие Арену», вы сказали: «Главное – не обос...ться».

– Тогда я еще не выступал на таком уровне – и такие эмоции, как в тот момент, давно прошли. Теперь уже выхожу на поле с другими мыслями.

– Более игровыми?

– Да. Максимально помочь команде и добиться положительного результата. Не только я – мы все выйдем с полной концентрацией! И, повторяю, будем играть в свой футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Месси Лионель Джикия Георгий
Комментарии (5)
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sergkrasnodar23
1510289226
я с наших футболистов ***..... . С каких это пор у них свой футбол. Как Аргентина даст сыграть, так и будут. Но скорее всего уже договорились, что бы не портить атмосферу открытия Лужников, скатают на ничью.
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Nerlinger
1510289898
Когда это у Джикии свой футбол появился??? Может "Денди" прикупил?
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Артурка32
1510292408
свой дворовый футбол
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gycrmalrrohm
1510300872
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://veshok.ml/388744
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yorgenbarenz
1510321879
Надеюсь,у аргентинцев есть совесть. Иначе,зачем их мутко пригласил?
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