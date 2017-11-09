Будогосский: «Высказывания Уткина? Не могу давать оценку словам человека, повредившего мозг»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что главный арбитр матча «Локомотив» – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев получил неудовлетворительную оценку.

Также Будогосский ответил на слова Василия Уткина в свой адрес.

– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?

– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России.

Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем.

Уткин: «Будогосский сошел с ума. Его нужно содержать в доме желтого цвета»