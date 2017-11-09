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  • Будогосский: «Высказывания Уткина? Не могу давать оценку словам человека, повредившего мозг»

Будогосский: «Высказывания Уткина? Не могу давать оценку словам человека, повредившего мозг»

9 ноября 2017, 15:20
25

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что главный арбитр матча «Локомотив»ЦСКА (2:2) Сергей Карасев получил неудовлетворительную оценку.

Также Будогосский ответил на слова Василия Уткина в свой адрес.

– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?

– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России.

Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем.

Уткин: «Будогосский сошел с ума. Его нужно содержать в доме желтого цвета»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий Будогосский Андрей
Комментарии (25)
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acer2003
1510230756
Не оскорбляя не кого, по моему ,они оба повредили мозг
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Asbjorn
1510231158
оба стоят друг друга
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prezent2017
1510234475
Оба психи. В одну палату, быстро!
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Symbol
1510235156
Забавно)) Дурак дурака дураком обзывает))
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Axe111
1510237401
Себе сначала мозг на место поставь чмо
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nik55
1510237986
дурак- дурака -узнает из далека
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Князев
1510238350
По поводу Уткина Будогосский прав, а "Бомбардиру" не следует печатать бредни, человека, упавшего со стула.
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subbotaspartak
1510241367
У Васи, ты признал, что хоть повреждённый мозг есть. А у тебя?
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erma
1510242045
Карасеву дали неуд, но Верблума наказывать не стали. Так и он его не выгнал! Где логика? Верблум отбыдлячился по-полной, но Карасев вроде как пожалел, не стал ломать игру. Мне жалко наших судей.
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Стаz
1510245785
На мой взгляд несколько подловато указывать на физические недостатки человека? Так обычно моральные уроды поступают
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