Абрамович намерен привлечь на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» 500 миллионов из Китая

Владелец английского «Челси» Роман Абрамович провел переговоры с китайскими инвесторами по реконструкции стадиона клуба. Россиянин хочет уговорить азиатов вложить в арену порядка 500 миллионов фунтов стерлингов.

Соответственно, в случае положительного исхода китайцы будут вовлечены в коммерческую деятельность клуба, однако полноправным владельцем будет оставаться Абрамович, сообщает The Sun.

За период с 2003 года россиянин вложил в «Челси» более миллиарда фунтов стерлингов.