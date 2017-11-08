Слуцкий может получить работу в «Челси». «Реал» рассчитывает купить Неймара. Дайджест событий дня

«Бавария» может поменять Левандовски на Торреса.

Во время матча Россия – Аргентина продажа алкоголя в Москве будет ограничена.

Слуцкий может оказаться в «Челси».

Роналду выступает против покупки Кейна «Реалом».

«Реал» и Роналду договорились о новом контракте.

Стали известны имена трех футболистов, которых хочет видеть в «Барселоне» окружение Месси.

В «Локомотиве» посоветовали обратиться к врачу тем, кто распускает слухи об отставке президента Геркуса.

«Реал» готовит двухлетний контракт для Неймара.

Уткин нелицеприятно высказался о Будогосском.

Сборная России U19 забила шесть голов Гибралтару. Все – на счету игроков «Краснодара».