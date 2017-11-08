Слуцкий может получить работу в «Челси». «Реал» рассчитывает купить Неймара. Дайджест событий дня

«Бавария» может поменять Левандовски на Торреса.
Во время матча Россия – Аргентина продажа алкоголя в Москве будет ограничена.
Слуцкий может оказаться в «Челси».
Роналду выступает против покупки Кейна «Реалом».
«Реал» и Роналду договорились о новом контракте.
Стали известны имена трех футболистов, которых хочет видеть в «Барселоне» окружение Месси.
В «Локомотиве» посоветовали обратиться к врачу тем, кто распускает слухи об отставке президента Геркуса.
«Реал» готовит двухлетний контракт для Неймара.
Уткин нелицеприятно высказался о Будогосском.
Сборная России U19 забила шесть голов Гибралтару. Все – на счету игроков «Краснодара».
Источник: Бомбардир.ру