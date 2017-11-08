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  • Слуцкий может получить работу в «Челси». «Реал» рассчитывает купить Неймара. Дайджест событий дня

Слуцкий может получить работу в «Челси». «Реал» рассчитывает купить Неймара. Дайджест событий дня

8 ноября 2017, 21:00
10

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Слуцкий может оказаться в «Челси».

Роналду выступает против покупки Кейна «Реалом».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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truded
1510164290
сдадут в аренду как придет...
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rostik-100
1510164419
А супер было бы, пусть Абрамович в Челси Слуцкого помощником главного тренера возьмет, а потом купит сыну ЦСКА и туда опять с опытом АПЛ Слуцкого...
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slavа0508
1510164816
Да хватит уже про Слуцкого,,,,сейчас уже всем стало понятно и тем кто верил в Лёню ну не пойдут у него дела в топ чемпионатах,,,,
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portero
1510166906
прочитал "Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин" это что давно так???
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Sg-9
1510173982
Слуцкий может только 20 место в английской ФНЛ . КА КА ХА
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Sg-9
1510174939
В принципе оно так и есть. Тренер уровня !!чемпиона РФПЛ = Тренер уровня второй английской лиги. Леонид, Вы говно. Вася со стула второй раз не упадёт, поверьте.
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igormaddog
1510195731
Роналду и Месси что главные тренера или президенты клубов?Этого хочу,этого не хочу!!!
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VIKZH
1510196004
Слушай может .... - это уже интересно
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сергей николаевич
1510207075
мда..... Халл уже вывел в премьеру
Ответить
Arsenal Tula LDPR
1510221403
Лёня давай!
Ответить
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