Слуцкий может перейти в «Челси»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в «Челси» в случае своего увольнения из клуба Чемпионшипа. Он займет одну из административных должностей.

В данный момент свободен пост технического директора синих, который покинул Майкл Эменало. Сейчас руководство «Челси» ищет ему замену. В случае если достойный кандидат не будет найден, то данная должность может быть упразднена, а обязанности распределят между другими сотрудниками клуба.

«Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 16 очков после 16-ти туров.