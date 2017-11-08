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Слуцкий может перейти в «Челси»

8 ноября 2017, 11:31
34

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в «Челси» в случае своего увольнения из клуба Чемпионшипа. Он займет одну из административных должностей.

В данный момент свободен пост технического директора синих, который покинул Майкл Эменало. Сейчас руководство «Челси» ищет ему замену. В случае если достойный кандидат не будет найден, то данная должность может быть упразднена, а обязанности распределят между другими сотрудниками клуба.

«Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 16 очков после 16-ти туров.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Челси Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (34)
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трениришко
1510130677
кресла на стадионе будет проверять
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acer2003
1510131189
Еврей еврея не бросит ))
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denzillo
1510131591
Вот что значит Абрамович! Тянет никчёмного тренеришку....а главное что потом он прибудет к нам в РФПЛ как герой, тренировавший и знающий АПЛ))) Я ху....ею. А потом говорят чего у нас с тренерами и игроками в России! Мля, нормальные тренеры только магиканы из совдепа-а эти....слов нет,ребята. Обидно всё это
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Nikiforof
1510131783
Круто, как у меня на Фабрике, человек ушел должностные обязанности распределили на коллег.
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zigbert
1510131919
В этом чемпионшипе играть то никто не умеет.В Челси наконец то проявятся все его способности с перспективой тренировать сборную Англии.
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Полная Канистра
1510132484
такую команду ему рулить не дадут ни кто не хочет видеть Челси в 20 ке не обольщайтесь слишком
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Borz1
1510145725
мячи подовать
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Сержтир
1510147698
Центральным нападающим.
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alex1951
1510148017
Слуцкий даже за 500000 миллиардов баксов не перейдет к Абраммовичу. Существует один важный нюанс,о котором не принято писать..
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OfaZavr
1510154232
ага скажут ты отлично поработал в Халл Сити почти их в Лигу 1 отправил и после таких достижений пришло время возглавить Челси))
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