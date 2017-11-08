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  • Мещеряков: «Локомотив» хочет уволить Геркуса? Обратитесь к врачу»

Мещеряков: «Локомотив» хочет уволить Геркуса? Обратитесь к врачу»

8 ноября 2017, 14:53
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о скорой отставке с поста президента клуба Ильи Геркуса. Ранее сообщалось, что в руководстве клубом недовольны большими затратами команды на новичков.

«Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство», – сказал Мещеряков.

Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году, сменив Ольгу Смородскую.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1510143687
Очень креативно послал автора вопроса.
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kamyartem
1510143882
вот только странные приоритеты у бомбардира, что в главные новости выставлять, а что нет
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порт
1510150108
Больные что ли они все там в локо. Что не фраза, то клиника.
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subbotaspartak
1510151933
В какую полуклинику идти не сказал. Жаль.
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prezent2017
1510152894
Видать тетя Оля обратно засобиралась.
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antonson10
1510208452
Большие затраты на новичков.... хм, представляю себе как они говорят вот 5 рублей тебе, покупай кого хочешь, а потом по отчету 7 рублей потрачено. Ну это определенно повод для увольнения... Тут хотя бы эти 2 рубля не просто пропали как в Самаре!
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