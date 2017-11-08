Мещеряков: «Локомотив» хочет уволить Геркуса? Обратитесь к врачу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о скорой отставке с поста президента клуба Ильи Геркуса. Ранее сообщалось, что в руководстве клубом недовольны большими затратами команды на новичков.

«Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством. Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство», – сказал Мещеряков.

Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году, сменив Ольгу Смородскую.