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  • Вратарь «Челси» за восемь лет ни разу не сыграл за клуб и решил покинуть его

Вратарь «Челси» за восемь лет ни разу не сыграл за клуб и решил покинуть его

7 ноября 2017, 23:21
15

Хорватский вратарь «Челси» Матей Делач объявил об уходе из клуба из-за проблем с разрешением на работу в Англии, сообщает SportSport.ba.

«Приходит время, когда мне нужно покинуть «Челси». Многие спрашивают, сожалею ли о переходе в лондонский клуб по молодости, когда мог оказаться в не такой большой команде. Однако нет, я не сожалею о своем решении.

Карьера всегда может улучшиться. Мне только 25 лет, а я уже поработал с большим количеством тренеров и игроков, приобрел опыт.

В «Челси» проблема была не в моей квалификации. Клуб верил в меня, несколько раз продлевал контракт. Но главной проблемой было получение разрешения на работу в Англии», — сказал Делач.

Вратарь подписал контракт с лондонцами в 2009 году. С тех пор «аристократы» отдавали его в аренду десять раз.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (15)
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Italian_93
1510086686
И толком в арендах нигде не играл
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Михаил Шевченко
1510087160
Норм жизнь у него была...кормят регулярно,катают по заграницам еще и бабки за это платят))) Я б еще продлил контракт))
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GoldPlayFIFARus9
1510088162
Был бы негром,сразу бы дали и разрешение,и всё что нужно,а заодно ещё бы в жопу поцеловали
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x-x-x-x-x
1510090127
конечно не сожалеет. а если да то сам себя в дураках показывает
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mialkov
1510091264
Долго ждал...
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_Evgen_57
1510093084
не хило так посидел на банке
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Аристократ Олжик
1510094103
дааа . . . и нахера им это разрешение на работу, неужели нельзя раздавать временное разрешение на работу, а что будет после брекзита???
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Mr_Murder
1510116263
железные нервы)
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OfaZavr
1510129871
ну а чего ему жалеть, зарплату получал исправно, трофеи как будто со всеми вместе выигрывал и сейчас еще не поздно карьеру нормально начать.
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Sosisochkin
1510145807
Я о нем впервые слышу
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