Вратарь «Челси» за восемь лет ни разу не сыграл за клуб и решил покинуть его

Хорватский вратарь «Челси» Матей Делач объявил об уходе из клуба из-за проблем с разрешением на работу в Англии, сообщает SportSport.ba.

«Приходит время, когда мне нужно покинуть «Челси». Многие спрашивают, сожалею ли о переходе в лондонский клуб по молодости, когда мог оказаться в не такой большой команде. Однако нет, я не сожалею о своем решении.

Карьера всегда может улучшиться. Мне только 25 лет, а я уже поработал с большим количеством тренеров и игроков, приобрел опыт.

В «Челси» проблема была не в моей квалификации. Клуб верил в меня, несколько раз продлевал контракт. Но главной проблемой было получение разрешения на работу в Англии», — сказал Делач.

Вратарь подписал контракт с лондонцами в 2009 году. С тех пор «аристократы» отдавали его в аренду десять раз.