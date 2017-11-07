Глушаков и Фернандес тренировались отдельно от общей группы игроков сборной России

В сегодняшней тренировке сборной России, продолжающей подготовку к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией, не принимали участия полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Отмечается, что оба игрока занимались по индивидуальному плану: Глушаков совершал пробежки, а Фернандес занимался в тренажерном зале.

Поединок между подопечными Станислава Черчесова и аргентинцами состоится в Москве в субботу, 11 ноября. С «красной фурией» россияне сыграют во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге.