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  • Кокорин: «Матчи с Аргентиной и Испанией будут важной проверкой для нас»

Кокорин: «Матчи с Аргентиной и Испанией будут важной проверкой для нас»

7 ноября 2017, 07:51

Нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о своих ожиданиях от предстоящих товарищеских матчей со сборными Аргентины и Испании. Футболист уверен, что игр с такими соперниками ждут не только сами игроки, но и все болельщики.

Матч Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве и начнется в 16:00 московскому времени. 14 числа в Санкт-Петербурге национальная команда примет Испанию. Начало встречи – в 21:45.

— Сборная России наконец-то сыграет против топ-команд — Испании и Аргентины. Чего ждете от этих матчей?

— Этих матчей ждут все. Конечно, в первую очередь хочется себя посмотреть, выяснить, на что ты способен в играх с такими соперниками. Насколько мы все готовы сейчас к таким сборным. Это будет важной проверкой для нас.

— Насколько ощутима будет разница в уровне игры по сравнению с предыдущими оппонентами сборной России — Южной Кореей и Ираном?

— Знаете, иногда с более сильными соперниками даже удобнее играть. Они не закрываются на свей половине, стараются играть в футбол. Посмотрим, что предложат наши предстоящие противники. Если судить по предыдущим годам, то с Испанией нам, скорее всего, будет очень непросто. У Аргентины в последнее время были определенные проблемы, они с большим трудом отобрались на чемпионат мира. Но у них есть Лионель Месси, и этим все сказано.

— Ясно, что настрой сборной России на эти матчи будет запредельным, а вот испанцы и аргентинцы будут ничем не мотивированы. Это не помешает провести действительно яркие матчи?

— В этих сборных собраны большие футболисты высочайшей квалификации. Даже если у кого-то из них и будет какая-то расслабленность, то, выйдя на поле, они отдадутся игре на 100%.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Испания Кокорин Александр
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