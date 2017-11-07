Рейнгольд: «Защита «Спартака» не успевает за прогрессом атаки»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что матч столичной команды с «Уфой» в рамках 16-го тура РФПЛ показал, что команда находится в чемпионской гонке. По его словам, одной из ключевых встреч будет против «Локомотива», в которой красно-белые могут сократить отставание от текущего лидера чемпионата.

– «Спартак» все еще в чемпионской гонке?

– Без всякого сомнения. И не забывайте, что «Спартаку» играть с «Локомотивом». Это уже минус три очка отставания. Или думаете «Спартаку» это не по зубам? После игры с «Шерифом» я задавался вопросом, это «Локомотив» с ним играл или кто-то еще? С ЦСКА была совсем другая команда.

– Персонально из спартаковцев кто вам больше понравился?

– Мне понравилась передняя линия. Без суеты и напряга. На классе, мастерстве и вдохновении. Если брать общий уровень команды, задняя линия не успевает за прогрессом передней. Но без этого не бывает команды. Всегда есть слабое звено. Недавно «Реал» проиграл со счетом 1:3. Никто же не скажет, что это бездарная команда, которая играть не умеет. Нужно найти баланс. Это работа тренера.

Ну, а кого отметить? Очень стабильно играет Адриано. Одно время блистал Промес. Но он играет с паузами. Адриано же показывает стабильный уровень и это говорит о классе игрока. Забивает и отдает.

– Насколько сильно игра «Спартака» изменилась с возвращением Зе Луиша?

– Стало больше агрессии. Зе Луиш играет за счет «физики». И правильно. Другого ему не дано. Скорость приличная. Прыгает здорово и давит. И команда в отдельных моментах перестраивается под своего форварда.