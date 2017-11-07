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  • Рейнгольд: «Защита «Спартака» не успевает за прогрессом атаки»

Рейнгольд: «Защита «Спартака» не успевает за прогрессом атаки»

7 ноября 2017, 06:41
7

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что матч столичной команды с «Уфой» в рамках 16-го тура РФПЛ показал, что команда находится в чемпионской гонке. По его словам, одной из ключевых встреч будет против «Локомотива», в которой красно-белые могут сократить отставание от текущего лидера чемпионата.

– «Спартак» все еще в чемпионской гонке?

– Без всякого сомнения. И не забывайте, что «Спартаку» играть с «Локомотивом». Это уже минус три очка отставания. Или думаете «Спартаку» это не по зубам? После игры с «Шерифом» я задавался вопросом, это «Локомотив» с ним играл или кто-то еще? С ЦСКА была совсем другая команда.

– Персонально из спартаковцев кто вам больше понравился?

– Мне понравилась передняя линия. Без суеты и напряга. На классе, мастерстве и вдохновении. Если брать общий уровень команды, задняя линия не успевает за прогрессом передней. Но без этого не бывает команды. Всегда есть слабое звено. Недавно «Реал» проиграл со счетом 1:3. Никто же не скажет, что это бездарная команда, которая играть не умеет. Нужно найти баланс. Это работа тренера.

Ну, а кого отметить? Очень стабильно играет Адриано. Одно время блистал Промес. Но он играет с паузами. Адриано же показывает стабильный уровень и это говорит о классе игрока. Забивает и отдает.

– Насколько сильно игра «Спартака» изменилась с возвращением Зе Луиша?

– Стало больше агрессии. Зе Луиш играет за счет «физики». И правильно. Другого ему не дано. Скорость приличная. Прыгает здорово и давит. И команда в отдельных моментах перестраивается под своего форварда.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Локомотив Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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Диктор
1510027652
Вывод какой ? Правильно надо больше атаковать,а не садится в оборону-обычно это чревато заканчивается для Спартака.
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Cherembas1976
1510033029
дааа,классных бы защитников и можно было бы посмотреть на что способны
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mialkov
1510036455
Спартак играет сам и дает играть сопернику, так было всегда. Защита, конечно, хромает. В основном это из-за слабой поддержки полузащиты. Боюсь эти проблемы нам не решить в ближайшее время.
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oyabun
1510042282
Реально защита сейчас у Спартака как никогда слабая. Каждый раз когда соперник подает в штрафную Спартака угловой, это 50 на 50 гол. Уже невольно ожидаешь что пропустим. И это очень печально. Уверен тренер это понимает. Но почему ничего не меняется в лучшую сторону?
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OfaZavr
1510045585
да уж защита пока слабое звено.
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oyabun
1510046097
Я думаю, парни, пора нас уже записывать в тренерский штаб Карреры, помощниками. Мы четко знаем что и как надо делать в команде для успешной игры. )))
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Полная Канистра
1510071285
вот уж точно оборона малость барахлит пропускаем Думаю в зимнее трансферное окно 2 защитников классных купят так как будет финишная прямая в чемпе и кубки очки терять уже ни как нельзя
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