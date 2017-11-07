Черчесову было важно сыграть в «Лужниках» с Аргентиной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал на сколько было важно провести матч-открытие обновленных «Лужников» с Аргентиной. По его словам, стадион готов к такой серьезной проверке.

Матч Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве и начнется в 16:00 московскому времени. 14 числа в Санкт-Петербурге национальная команда примет Испанию. Начало встречи – в 21:45.

– Сколько игроков из этого состава дойдет до чемпионата мира?

– Как можно сказать, что будет через несколько месяцев? Вчера Головин был здоров, сегодня – нет. Опять же: человек может быть здоров, но не готов. Как Зобнин. Еще будет жеребьевка, еще не знаем, какие команды попадутся. От сетки многое зависит.

– Что важнее сейчас: результат или игра?

– У нас настроение всегда такое: футбол – это спорт, спорт – это результат. И качественная игра, естественно. Открывают «Лужники», соберется полный стадион, и по ТВ будут смотреть. Как вы уже заметили, футболисты ответственно относятся к делу и заслужили симпатию у болельщиков. Хотим и дальше быть командой, за которую можно болеть.

– Вам важно сыграть в «Лужниках»?

– Важно. Это главный стадион страны. Символично открыть его игрой с Аргентиной. Поле великолепное, все подготовлено.