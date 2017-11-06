Месси презентовал форму сборной Аргентины для ЧМ-2018

Официальный твиттер-аккаунт сборной Аргентины опубликовал фотографию новой формы.

На фотографии капитан команды Лионель Месси одет в домашнюю футболку с вырезом, выполненную с бело-голубые полоски.

В текущем году федерации футбола Аргентины исполнилось 125 лет.

Информация о том, в какой экипировке подопечные Хорхе Сампаоли выйдут на матч против сборной России, отсутствует. Напомним, контрольная встреча пройдет 11-го ноября в «Лужниках».