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Месси презентовал форму сборной Аргентины для ЧМ-2018

6 ноября 2017, 23:18
2

Официальный твиттер-аккаунт сборной Аргентины опубликовал фотографию новой формы.

На фотографии капитан команды Лионель Месси одет в домашнюю футболку с вырезом, выполненную с бело-голубые полоски.

В текущем году федерации футбола Аргентины исполнилось 125 лет.

Информация о том, в какой экипировке подопечные Хорхе Сампаоли выйдут на матч против сборной России, отсутствует. Напомним, контрольная встреча пройдет 11-го ноября в «Лужниках».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (2)
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mishavandit
1510003145
Ожидаемо
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СашкаГуров
1510004374
ни чего нового
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