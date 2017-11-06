Паредес: «Не бывает команд, которые побеждают всегда. «Зениту» надо сохранять уверенность»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал выступление команды в чемпионате России. Петербургский клуб не побеждал на протяжении пяти встреч.

«Подъемы и спады бывают у всех команд без исключения. Не бывает команд, которые побеждают всегда. Надо сохранять уверенность в своих силах, больше работать, улучшать нашу игру, и тогда снова будут успехи и много забитых мячей.

Я участвовал во многих принципиальных матчах: «Зенит» – «Спартак», «Рома» – «Лацио», но встречи «Боки» и «Ривера» – это что-то уникальное. Никогда не испытывал ничего подобного по уровню эмоций. Не думаю, что в мире что-то сравнится с этим дерби», – сказал 23-летний аргентинец.

Хавбек пополнил состав команды Роберто Манчини в июле, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х играх всех турниров.