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  • Паредес: «Не бывает команд, которые побеждают всегда. «Зениту» надо сохранять уверенность»

Паредес: «Не бывает команд, которые побеждают всегда. «Зениту» надо сохранять уверенность»

6 ноября 2017, 21:33
5

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал выступление команды в чемпионате России. Петербургский клуб не побеждал на протяжении пяти встреч.

«Подъемы и спады бывают у всех команд без исключения. Не бывает команд, которые побеждают всегда. Надо сохранять уверенность в своих силах, больше работать, улучшать нашу игру, и тогда снова будут успехи и много забитых мячей.

Я участвовал во многих принципиальных матчах: «Зенит» – «Спартак», «Рома»«Лацио», но встречи «Боки» и «Ривера» – это что-то уникальное. Никогда не испытывал ничего подобного по уровню эмоций. Не думаю, что в мире что-то сравнится с этим дерби», – сказал 23-летний аргентинец.

Хавбек пополнил состав команды Роберто Манчини в июле, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х играх всех турниров.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Зенит Аргентина Паредес Леандро
Комментарии (5)
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Вомбат
1509995625
Не бывает команд, которые побеждают всегда. Но бывают команды, которые не катают по 5 матчей с не самыми сильными соперниками без побед. И такой командой в России был Зенит Спалетти до истории под названием дело Денисова-Халка. А в свое время ЦСКА Газзаева, Локомотив Семина, а еще раньше Спартак Романцева. Станет ли такой командой Зенит Манчини - ох, сомневаюсь.
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Serjoga
1509996466
Тогда езжай в "Боки" или Риверу" и "отбывай номер" как в последних 5 матчах!
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woyser
1510008559
Слова, слова, слова.
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OfaZavr
1510043422
только базарить и умеете, а на деле пшик.
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smersh45
1510069488
" Надо сохранять уверенность в своих силах, больше работать, улучшать нашу игру, и тогда снова будут успехи и много забитых мячей ".Полностью с тобой согласен
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