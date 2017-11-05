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  • Президент «Локомотива»: «Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории»

Президент «Локомотива»: «Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории»

5 ноября 2017, 21:15
44

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

«Прогресс все равно не остановить! Ещe в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал Геркус в инстаграме.

После этого результата железнодорожники остались во главе турнирной таблицы. ЦСКА опустился на четвертую позицию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Витиньо – новый лидер ЦСКА. Он остановил «Локомотив»

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Геркус Илья
Комментарии (44)
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cska-62
1509906676
«Прогресс все равно не остановить! Ещe в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал Геркус в инстаграме. Как плохо не знать историю! Весь генералитет вермахта в конце 1941 года сокрушался, что у них была лишь одна кавалерийская дивизия. Наступает в России распутица и крындец! Подорвали диверсанты железнодорожные пути и опять крындец! И колёсная, и гусеничная техника, и железнодорожный подвижной состав становятся бесполезны! А лошадкам что? Овса надо! И вперёд!
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isa361
1509907046
По мне так лучше быть на коне.. чем в поезде ))
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SunRomeS
1509907176
Вытесняют - никак не вытеснят, только чуть выше в таблице стали и сразу фразы провокационные полетели...гонор то надо унять! У нас ведь еще веной продолжение чемпионата!
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3a zenit
1509907430
подъё бка 13 летнего пацана...иногда лучше молчать
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1509907520
Однако! Часто слышу про коней-благородное животное..Часто вижу паровоз-груда железа на колёсах..
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Антибиотик
1509908190
Тупость, сказанная президентом клуба. Взрослый человек, а ума не нажил.
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Федорыч-НН
1509909239
Паровозы как использовали дрова, так судя по всему и сейчас в них нуждаются. Особенно в почете дубы.
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nemolod
1509909728
Хочется напомнить,что первоначально и паровозы двигались на конной тяге! Поэтому как любил говорить кот Леопольд- РЕБЯТА! ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
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Lester84
1509913498
Кого ты вытеснил, гудок? Если б не помощь Карася, с ничьей бы не отскочили
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turist82
1509914151
В этом сезоне Шпалыч - заслужил чемпионство! Пусть побеждают!!!
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