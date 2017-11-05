Президент «Локомотива»: «Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
«Прогресс все равно не остановить! Ещe в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал Геркус в инстаграме.
После этого результата железнодорожники остались во главе турнирной таблицы. ЦСКА опустился на четвертую позицию.
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Источник: Instagram