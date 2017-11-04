ФИФА дисквалифицировала Маноласа за намеренное получение желтой карточки, игрок пропустит стыковой матч с хорватами

Как сообщает ESPN, ФИФА решила наказать защитника сборной Греции и итальянской «Ромы» Костаса Маноласа за, по ее мнению, намеренное получение игроком желтой карточки в предпоследнем матче европейского отбора на ЧМ-2018.

В игре против Кипра (2:1) футболист начал тянуть время, за что получил четвертую за время отбора желтую. Как следствие Манолас пропустил последний матч против Гибралтара (4:0).

Дисквалификация игрока составила один матч. Таким образом, Манолас будет отсутствовать в первом стыковом матче греков против хорватов (12 ноября).