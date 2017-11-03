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  • РФПЛ. «Динамо» в добавленное время упустило победу над «Уралом»

РФПЛ. «Динамо» в добавленное время упустило победу над «Уралом»

3 ноября 2017, 19:22
10

В матче 16-го тура РФПЛ «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Уралом» – 2:2. Автором дубля в составе хозяев стал Грегор Балажиц.

После данного результата бело-голубые набрали 15 очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. «Урал» – четвертый.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Балажиц, 17; 1:1 – Шунич, 50; 1:2 – Терехов, 74; 2:2 – Балажиц, 90+1.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумаль (Фидлер, 51), Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин (Чантурия, 66).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников (Терехов, 30), Ташаев (Цаллагов, 90+2), Зотов (Обольский, 46), Луценко.

Предупреждения: Бумаль, 32; Бавин, 40; Кулаков, 64; Фидлер, 68 – Хольмен, 41.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Динамо
Комментарии (10)
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Freux
1509728094
Динамо чемпион ФНЛ.....
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Спартач_навсегда
1509728492
Эх динамо, динамо) ну ничего ничья тоже в нашу пользу...
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OfaZavr
1509729933
Урал первый тайм играл лучше, во втором Динамо было острее и атаковало лучше, но молодцы уральцы спасли ничью.
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Karpathian
1509731203
Сходил на стадион. Судью на мыло!
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woyser
1509755068
Урал самая "мировая" команда)) девятая ничейка!
Ответить
яйва-яйва
1509774750
Жаль!
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Чуни Муни
1509780486
Однако крепкая команда Урал. Мужики!
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