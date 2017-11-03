РФПЛ. «Динамо» в добавленное время упустило победу над «Уралом»

В матче 16-го тура РФПЛ «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Уралом» – 2:2. Автором дубля в составе хозяев стал Грегор Балажиц.

После данного результата бело-голубые набрали 15 очков и остались на 14-м месте в турнирной таблице. «Урал» – четвертый.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Балажиц, 17; 1:1 – Шунич, 50; 1:2 – Терехов, 74; 2:2 – Балажиц, 90+1.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумаль (Фидлер, 51), Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин (Чантурия, 66).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников (Терехов, 30), Ташаев (Цаллагов, 90+2), Зотов (Обольский, 46), Луценко.

Предупреждения: Бумаль, 32; Бавин, 40; Кулаков, 64; Фидлер, 68 – Хольмен, 41.

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