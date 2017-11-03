Нобоа: «Зенит» хотел победить, но мало, что получалось»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рад, что команде удалось взять очко в выездном матче с «Русенборгом» в Лиге Европы. При этом он отметил, что перед игрой сине-бело-голубые настраивались на победу.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы L с 10-ю очками. Норвежцы идут на третьем месте с четырьмя баллами в активе.

– Что скажете о матче?

– Конечно, мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало, что получалось. Главное, что в итоге не проиграли. Взяли очки. Посмотрим, что будет дальше.

– Тренер как-то пытался повлиять на команду в перерыве?

– Попросил активнее прессинговать на чужой половине. Сказал, счет пока 0:0, но надо выиграть. Не нервничать, спокойно контролировать мяч и не торопиться в завершающей стадии атак. Однако мы слишком легко теряли мяч.

– Команда понимала, что сравняв счет она выходит в плей-офф?

– Мы знали, что нужна как минимум ничья. Поэтому бились до конца, через не могу. И забили на последних минутах хороший гол, хороший пас отдал Ригони. Очень важно, что мы не проиграли.