Кришито: «Только невезение не позволило додавить «Русенборг»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что матч Лиги Европы против «Русенборга» получился очень сложным на фоне последних неудач команды из Санкт-Петербурга. Капитан отметил, что команда должна уметь делать выводы после подобных серий.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы L с 10-ю очками. Норвежцы идут на третьем месте с четырьмя баллами в активе.

— После серии ничьих и поражений каждый матч очень сложный. Мы создали очень много моментов, старались не давать сопернику делать то же самое у наших ворот. После того, как мы пропустили, немного упали духом, но в конце справились и сравняли счет.

— Вы, как капитан, как оцените нынешнюю ситуацию, учитывая, что довольно долго не удается победить?

— Ситуация в команде хорошая. Все должны учиться на поражениях, смотреть в одну сторону, стараться работать над собой. У нас очень хорошая команда. Я считаю, что в итоге мы должны выиграть чемпионат.

— Если говорить о втором тайме, то почему не удалось додавить соперника?

— Думаю, это можно объяснить только невезением. Мы уверенно владели мячом, создали много моментов, которые, к сожалению, не удавалось реализовать. Это пройдет, так что скоро мы будем забивать и выигрывать.

— Мяч, забитый на последних минутах, может поднять команду в будущем?

— Конечно. Мысленно сказал себе: «Наконец-то!». Надеюсь, сейчас мы снова будем побеждать.