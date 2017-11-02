«Барселона» интересуется Головиным. Абрамович поссорился с Конте. Дайджест событий дня

Агуэро − лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити».

Глушаков раскритиковал «Севилью» за постоянные симуляции.

Есть шанс, что Месси сыграет в Краснодаре за сборную Аргентины против нигерийцев.

Дзагоев – номинант на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

По данным журналиста Marca, Головиным интересуется «Барселона».

Роналду считает, что с Пепе, Моратой и Хамесом «Реал» был сильнее.

Зе Луиш может уйти из «Спартака» в «Реал Сосьедад».

Месси выиграл 65 тысяч в суде и отдал их на благотворительность.

Абрамович поссорился с Конте и больше не разговаривает с итальянцем.

Уткин во время прямого эфира упал со стула.