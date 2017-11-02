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  • «Барселона» интересуется Головиным. Абрамович поссорился с Конте. Дайджест событий дня

«Барселона» интересуется Головиным. Абрамович поссорился с Конте. Дайджест событий дня

2 ноября 2017, 21:05
8

Агуэро − лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити».

Глушаков раскритиковал «Севилью» за постоянные симуляции.

Есть шанс, что Месси сыграет в Краснодаре за сборную Аргентины против нигерийцев.

Дзагоев – номинант на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

По данным журналиста Marca, Головиным интересуется «Барселона».

Роналду считает, что с Пепе, Моратой и Хамесом «Реал» был сильнее.

Зе Луиш может уйти из «Спартака» в «Реал Сосьедад».

Месси выиграл 65 тысяч в суде и отдал их на благотворительность.

Абрамович поссорился с Конте и больше не разговаривает с итальянцем.

Уткин во время прямого эфира упал со стула.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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серега кашин
1509646317
да барса и даром не возьмет головина
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Bozigit
1509649624
Вау это уже интересно
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sidul1
1509650910
Что Барса уже переходит в российский чемпионат и нужны обладатели паспортов.
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jefstat
1509651590
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_Evgen_57
1509653034
а что он там забыл? что у них шнурки гладить некому?
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Kokmarov
1509655518
Дзюбу отдайте в Барсу, даже можно приплатить за это.
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AEerr
1509666440
интересные новости!
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Kollljan
1509680746
Подавалой мячей, когда мэтры тренироваться будут.
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