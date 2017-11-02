Автор новости о Головине: «Я даже не видел Александра в деле. В листе «Барселоны» он не под первым номером»

Журналист Marca Хави Эрнандес рассказал об интересе к Александру Головину со стороны «Барселоны».

«Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нем. Роберт Фернандес, спортивный директор «блауграны», много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях «Барсы» — Головине и Аканджи.

Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный, — сказал Эрнандес.

Ранее ситуацию прокомментировал редактор издания Хуан Кастро.

21-летний Головин в текущем сезоне забил два гола и отдал две результативные передачи. На его счету 22 матча.