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  • Автор новости о Головине: «Я даже не видел Александра в деле. В листе «Барселоны» он не под первым номером»

Автор новости о Головине: «Я даже не видел Александра в деле. В листе «Барселоны» он не под первым номером»

2 ноября 2017, 14:09
14

Журналист Marca Хави Эрнандес рассказал об интересе к Александру Головину со стороны «Барселоны».

«Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в «Барселоне» сообщают, что клуб действительно заинтересовался в нем. Роберт Фернандес, спортивный директор «блауграны», много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях «Барсы» — Головине и Аканджи.

Но надо понимать, что в сферу интересов сине-гранатовых входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист «Барселоны», но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный, — сказал Эрнандес.

Ранее ситуацию прокомментировал редактор издания Хуан Кастро.

21-летний Головин в текущем сезоне забил два гола и отдал две результативные передачи. На его счету 22 матча.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона ЦСКА Головин Александр
Комментарии (14)
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truded
1509623285
пару лет стабильно отыграет - покупатели найдутся из топ-клубов. Проблема молодежи нестабильность, как например, у Витиньо - игрок настроения и/или формы.
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Каратель помойников
1509623456
поскорее бы уже забрали,хоть один хороший игрок в сборной будет,а то как дзагоев закиснет
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pashasmou
1509629636
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/ka4ok
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XAKACИЯ
1509631263
Истиный интерес Барселоны: - А это кто так смешно бежит? - Головин какой-то.. - Прикольно - Угу..
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dok66
1509635693
Что это журналисты так возбудились по поводу Головина , аж начали оправдываться ))) Интересно ... но не понятно ...
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OfaZavr
1509637377
в листе Барсы он наверно на самом последнем месте. на случай если случиться чернейший из самых черных дней))
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Фан666
1509640183
Боюсь что Головин не в первых номерах даже в какой-нибудь Андерлехт, а Барселоне он сниться только в страшных снах. Какой то дешевый пиар перед трансферным окном. Очередная утка как Кокорин в Арсенале
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splint1989
1509640439
Понятное дело что Барса его не купит, в их шорт-листе есть Коутинью, только наши сми раздувают этот слух!!! Мне не понятно почему так много негатива о игроке со стороны фанов спартака??? Если бы вашим Зобниным интересовался условный Реал вы бы не радовались за игрока?? Речь идет не о клубе, а о развитии игрока и соответственно о развитии сбороной
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Йост
1509644297
Если он случайно выиграет Лигу чемпионов с ЦСКА, то и Барселона уж никакая ему не нужна будет...
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BykAs
1509701129
Да успокойся, Любая информация , в таком роде- повышение ставок предполагаемого трансфера, только и всего.
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