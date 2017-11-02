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  • Игнатьев пообещал использовать еще один шанс в сборной России, составив конкуренцию Самедову

Игнатьев пообещал использовать еще один шанс в сборной России, составив конкуренцию Самедову

2 ноября 2017, 10:06
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рад, что ему представился еще один шанс доказать свою состоятельность в составе сборной России. Футболист уже вызывался Станиславом Черчесовым на матч против «Динамо», но пропустил сборы перед играми с Южной Корееи и Ираном.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Станислав Черчесов уже вызывал вас на контрольный матч с «Динамо». Что он сказал после той игры, в чем попросил прибавить?

– У нас состоялась индивидуальная беседа в ходе того сбора. Мы познакомились, пообщались. Тренер объяснил кое-какие нюансы, сказал, над чем нужно работать. Не хочется вдаваться в подробности. В целом что требуется от человека на моей позиции? Выигрывать единоборства, успевать и впереди, и сзади, совершать меньше простых ошибок.

– А то, что вы не получили приглашение на спарринги с Кореей и Ираном, говорит о том, что где-то не до конца выполнили пожелания Черчесова?

– Сложно сказать. Наверное, ему виднее. Я просто всегда буду стараться выкладываться по полной программе, приносить пользу. А дальше уже тренер сборной примет решение.

– Вы тогда сильно расстроились?

– Нет. Тренер отвечает за результат, спрашивать будут с него. Поэтому он и делает свой выбор. Как я могу расстраиваться? Нужно уважать решение Черчесова. Понимаю одно: нужно все доказывать через матчи. Выходишь на поле – вот возможность убедить в своей состоятельности.

– То есть не подумали тогда: «Ну вот, Влад, ты и упустил свой шанс»?

– Нет. Был абсолютно спокоен. Настраивался на ежедневную работу. Благодарен сейчас тренерскому штабу за вызов. Да, это не окончательный выбор Черчесова. Однако попасть в число 27 сильнейших для меня большая честь.

– Согласитесь, сейчас конкуренты у вас в сборной довольно серьезные – Смольников, Марио Фернандес.

– Знаете, никогда не боялся борьбы за место в составе. Ничего нового на поле придумать не смогу. Как тренер решит – так и будет. Если Черчесова устроят мои навыки, работа, постараюсь оправдать доверие и использовать свой шанс.

– Зимой вы сказали, что готовы заменить в «Локомотиве» ушедшего Самедова. А в сборной способны составить ему конкуренцию, когда он вернется в строй?

– Саше желаю здоровья! Это один из лидеров сборной, сделал для национальной команды так много хорошего. Но травмы – неотъемлемая часть нашей жизни. Конечно, готов с ним конкурировать. Для того и играю в клубе, чтобы попасть в итоге в сборную. Сейчас у меня появилась еще одна возможность показать то, на что реально способен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (1)
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DeviDjons
1509612192
Фернандес конечно предпочтительней смотрится на позиции правого защитника (когда в форме конечно) а впереди справа выпускает Кокорина или Ерохина, так что сильно не обольщайся Владик!
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