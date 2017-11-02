Конкурс прогнозов: MaxiUs стал победителем октябрьского сезона!

На «Бомбардире» завершился октябрьский сезон Конкурса прогнозов! Победителем стал MaxiUs, который выигрывает золотую медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

Вторым стал Alimpasha, который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

Третье место занял zico2205, выигравший бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

В десятку сильнейших также попали fri men, Mr., Lokofint, Владимир С, svasiliy, Shpion23 и КЭТиК. Им достается золотая звездочка, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru