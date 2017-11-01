Зидан: «Реал» приехал в Лондон за победой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Здиан поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

«Кому-то может показаться, что поражение [от «Жироны» — прим. ред.] нас выбьет из колеи. Но мы отлично чувствуем себя.

Мы хорошо работаем и собираемся показать лучшую игру против сильного соперника. Мы сделаем все, чтобы добиться нужного результата. Мы приехали за победой.

Я очень высокого мнения о Покеттино. Он делает фантастическую работу в «Тоттенхэме». Результаты говорят сами за себя», — сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Тоттенхэм» начнется в 22:45 по московскому времени.