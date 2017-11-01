Кобелев не ждет проблем от болельщиков «Севильи» в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассчитывает увидеть в предстоящем матче Лиги чемпионов «Спартака» против «Севильи», который пройдет сегодня в Испании, достоин ли российский коллектив на выход в плей-офф турнира.

«Думаю, в Москве мы наблюдали стечение обстоятельств. Так бывает, когда для одной команды в конкретном матче все складывается удачно. Это был день «Спартака». Можно вспомнить, что при счете 1:1 в начале второго тайма «Севилья» придавила красно-белых к своим воротам, но не реализовала несколько голевых моментов. Игроки Карреры отбились, а затем при первой же вылазке к чужой штрафной отлично пробил Лоренцо Мельгарехо, команда вышла вперед и поймала кураж. Но именно в предстоящем выездном матче мы поймем, действительно ли «Спартак» может бороться за выход из группы или это был просто разовый успех.

Думаю, атмосфера на трибунах не смутит футболистов «Спартака». Мне доводилось участвовать в севильском дерби на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в составе «Бетиса», но такие матчи — это отдельная тема с особым фантастическим настроем всех участников.

В принципе после открытия своего стадиона «Спартак» играет в такой же обстановке. Поэтому не думаю, что в плане заполненных трибун и повышенного ажиотажа красно-белых будет ждать что-то новое. Понятно, что севильские болельщики будут активно поддерживать свою команду, но создать проблем «Спартаку» это не должно», – считает Кобелев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени. После трех туров красно-белые делят первое место с «Ливерпулем», имея по пять очков. Испанская команда идет третьей с четырьмя баллами.