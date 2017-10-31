Кучаев и Витиньо выйдут в атаке ЦСКА в матче с «Базелем»

ЦСКА и «Базель» огласили стартовые составы на встречу четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта, Штеффен, Эльюнусси, Оберлен.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Натхо, Кучаев, Витиньо.

Матч состоится в Базеле на стадионе «Сент Якоб-Парк» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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