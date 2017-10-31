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Кучаев и Витиньо выйдут в атаке ЦСКА в матче с «Базелем»

31 октября 2017, 21:32
15

ЦСКА и «Базель» огласили стартовые составы на встречу четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Базель»: Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта, Штеффен, Эльюнусси, Оберлен.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин, Натхо, Кучаев, Витиньо.

Матч состоится в Базеле на стадионе «Сент Якоб-Парк» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы Базель ЦСКА
Комментарии (15)
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Dellleone
1509474832
Удачи Армейцам! Состав конечно ( но имеем то что имеем.
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Gullit 76
1509475633
Явно защитный вариант.В первом тайме не пропустить во втором выйдут Дзага,Элонаре и Жемалетдинов((Чалов),если без травм) и постараются забить.Видимо такая тактика.Страшновато мне когда наши от обороны играют - ведь это - то мы вообще не умеем. Нужна победа!Удачи!
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insider_retro
1509475667
Ну вот, в атаке есть кому голы забивать!.. Защита ... защита обычная... Провести встречу так, что бы она осталась в памяти болельщиков с позитивом!!
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vladik12
1509476096
Пусть Костик Кучаев не забудет удалиться.
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Tajik-za Zenit
1509476163
Играйте достойно чтобы за вас стыдно не было удачи сцка
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3a zenit
1509476675
думаю ЦСКА победит на контре,Базель будет доминировать и выхватит.
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cska-62
1509476980
Дзагоев, видимо, весь матч играть не готов. Но почему бы его для разгона в старте было не выпустить? Ну, а потом заменить во втором тайме... Непонятно. Гончаренко говорил, что он готов играть. P.S. Не исключаю, что у Алана опять какие-то проблемы со здоровьем, о которых мы просто не знаем.
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VVM1964
1509478782
СЕГОДНЯ МНОГОЕ РЕШАТСЯ . ЦСКА - ПОБЕДЫ !!!
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Бриг
1509480841
На хера эту нудятину смотреть? Пойду почитаю детективчик, что ли. Результат предсказуем и там, и там.
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Розарио Агро
1509481565
Гинер, акинфей и Гончаренко, втаптывают цска в днище...
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