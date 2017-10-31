Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

На матч «Локомотив» – ЦСКА назначен судья Карасев

31 октября 2017, 17:20
8

Стали известны судьи, которые обслужат матчи 16-го тура РФПЛ. На центральную игру между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Сергей Карасев.

3 ноября (пятница)

«Урал» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья –Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 ноября (суббота)

«Тосно» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

5 ноября (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Амкар» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор –Сергей Мартынов (Москва).

«Рубин» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Спартак» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Карасев Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1509465766
Надеюсь, хотя бы Карасев поможет. А то что-то больше и надеяться не на кого...
Ответить
loko-the_best
1509467703
Ставьте на пенальти в ворота рубина, можно на удаление даже
Ответить
Par Mezan
1509469091
опять свистопляска....
Ответить
ljrljr0505
1509471480
без разницы. главное чтобы честно судил, а кто будет- по большому счету без разницы. ЦСКА сегодня с Базелем играть... Удачи им в Швейцарии
Ответить
cska-62
1509474007
Сергей Карасёв - честный судья. Приветствую его назначение. В "одну калитку" никогда не судит.
Ответить
Diesel133
1509528977
ну кто бы сомневался! последние 3 сезона исключительно лысый судит наши игры!
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
4
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+