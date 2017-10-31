Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Зенит» не превосходил, а господствовал над «Локомотивом»

Орлов: «Зенит» не превосходил, а господствовал над «Локомотивом»

31 октября 2017, 07:08
25

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов не драматизирует ситуацию, складывающуюся в последнее время вокруг команды из Санкт-Петербурга. По его словам, ничего сверхъестественного не происходит, команда продолжает строиться.

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

— Что происходит с «Зенитом»?

— Ничего сверхъестественного. Команда только строится. На свежести здорово стартовали. Сейчас кто-то подустал, кто-то посчитал, что место в основном составе у него уже в кармане, и чуть сбавил в плане самоотдачи. Это относится, например, к Себастьяну Дриусси. Матиас Краневиттер в воскресенье был не столь убедителен. Эмануэль Маммана допускает ошибки, проигрывая в скорости. Значит, неверно располагается, надо лучше выбирать позицию. Бранислав Иванович здорово отыграл первый тайм, а вот во втором уступил Джефферсону Фарфану в эпизоде, завершившемся взятием ворот. Он не пошел за перуанцем, уверенный, что его подстрахуют.

— Недопонимание или отсутствие дисциплины?

— Разное понимание игры зенитовцами. Особенно между россиянами и легионерами. Тут нужно время. Ведь то же самое было, когда пришли Халк с Акселем Витселем. Не сразу возникла «химия». Но прошло время, и к этим игрокам адаптировались. Заметьте, не они адаптировались, а к ним!

— Чудеса.

— В матче с «Локомотивом» великолепный был пас Доменико Кришито на Эмилиано Ригони. Аргентинец совершал обманные рывки, дезориентируя опекуна. Итальянец это понял и выложил мяч в нужный момент. Удача отвернулась от Ригони, он попал в штангу.

— Даже дома, при полных трибунах, «Зенит» перестал забивать.

— Все закрываются, выстраивая в Питере бетонированную оборону. В игре с «Локомотивом» хозяева 63 процента времени владели мячом. Это не превосходство — господство. Но мастерства в реализации не хватило. Во втором тайме «Локомотив» осмелел, зенитовцы подустали. Тут бы освежить игру заменами, Роберто Манчини сделал это позже, чем надо было. Выход Олега Шатова на 82-й минуте — это замена на перспективу. Я думал, заменят Александра Ерохина. В его действиях пока не вижу прогресса.

— Есть какая-то закономерность в том, что «Зенит» в четырех матчах чемпионата не может добиться победы? Это кризис?

— О кризисе и речи нет. Второе место. Три очка от лидера. Происходит то, что и должно происходить. Пару неудач восприняли как случайные осечки. Матч с «Локомотивом», который привез умный тактик Юрий Семин, показал: не случайные были неудачи. Все преодолимо. Падали, падали и дошли до своего дна, от которого сейчас оттолкнутся и пойдут наверх.

— С каким багажом?

— С тем же. Футболисты «Зенита» сыграли против «Локомотива» на 50–60 процентов возможностей. Почему так выглядел, например, Кузяев? Потенциал есть у «Зенита». В России он должен быть на первом месте, по всем показателям. Но! Для этого надо драться, хотеть, не уступать. Проблема в том, что лидера в команде нет. Паредес обладает поставленным ударом, длинным пасом, но он не лидер. Таких, какими были Халк и Мигель Данни, которые вели игру, пока нет. С другой стороны, команда сильна не одним каким-то человеком.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
victosha
1509423395
Какой странный заголовок...
Ответить
Etiainen
1509426671
Орлов, ты пьян, иди домой
Ответить
Lamantyn
1509426840
Всегда бы так господствовали на 0-3..;))))
Ответить
odin1973
1509428456
Что то он перемудрил с выводами то хорошо то плохо. Иначе говоря -Так то кот был не плохой, только ссался и хромой)))
Ответить
Gazelvagen877
1509431037
Орлов умеет потешить.разгром зенита на его "супер стадионе" теперь так называется?
Ответить
bset
1509431553
63% - господство? Орлов думает, что максимум - это 64%?))
Ответить
Dmitrii Darian
1509433691
Походу птичий грипп какой-то)) вчера утка, сегодня орел)) ну у этого давно катушки отъехали)) А так жареные птичьи пуканы это весело)))
Ответить
Sany-116
1509436061
Зенит не господствовал,а был пассивным партнёром.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1509437024
Команда строится.. При Луческу строилась,полгода при Манчини.Когда сдача объекта? Или как с Баклан Ареной будет,лет через десять?
Ответить
Fan Loko mik
1509439818
В этом матче не звенит, а судья пытался господствовать! Но во втором тайме на поле господствовал только ЛОКО!!!!!
Ответить
Главные новости
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
3
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
8
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
Все новости
Все новости
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
1
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+