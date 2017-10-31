Орлов: «Зенит» не превосходил, а господствовал над «Локомотивом»

Известный футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов не драматизирует ситуацию, складывающуюся в последнее время вокруг команды из Санкт-Петербурга. По его словам, ничего сверхъестественного не происходит, команда продолжает строиться.

После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

— Что происходит с «Зенитом»?

— Ничего сверхъестественного. Команда только строится. На свежести здорово стартовали. Сейчас кто-то подустал, кто-то посчитал, что место в основном составе у него уже в кармане, и чуть сбавил в плане самоотдачи. Это относится, например, к Себастьяну Дриусси. Матиас Краневиттер в воскресенье был не столь убедителен. Эмануэль Маммана допускает ошибки, проигрывая в скорости. Значит, неверно располагается, надо лучше выбирать позицию. Бранислав Иванович здорово отыграл первый тайм, а вот во втором уступил Джефферсону Фарфану в эпизоде, завершившемся взятием ворот. Он не пошел за перуанцем, уверенный, что его подстрахуют.

— Недопонимание или отсутствие дисциплины?

— Разное понимание игры зенитовцами. Особенно между россиянами и легионерами. Тут нужно время. Ведь то же самое было, когда пришли Халк с Акселем Витселем. Не сразу возникла «химия». Но прошло время, и к этим игрокам адаптировались. Заметьте, не они адаптировались, а к ним!

— Чудеса.

— В матче с «Локомотивом» великолепный был пас Доменико Кришито на Эмилиано Ригони. Аргентинец совершал обманные рывки, дезориентируя опекуна. Итальянец это понял и выложил мяч в нужный момент. Удача отвернулась от Ригони, он попал в штангу.

— Даже дома, при полных трибунах, «Зенит» перестал забивать.

— Все закрываются, выстраивая в Питере бетонированную оборону. В игре с «Локомотивом» хозяева 63 процента времени владели мячом. Это не превосходство — господство. Но мастерства в реализации не хватило. Во втором тайме «Локомотив» осмелел, зенитовцы подустали. Тут бы освежить игру заменами, Роберто Манчини сделал это позже, чем надо было. Выход Олега Шатова на 82-й минуте — это замена на перспективу. Я думал, заменят Александра Ерохина. В его действиях пока не вижу прогресса.

— Есть какая-то закономерность в том, что «Зенит» в четырех матчах чемпионата не может добиться победы? Это кризис?

— О кризисе и речи нет. Второе место. Три очка от лидера. Происходит то, что и должно происходить. Пару неудач восприняли как случайные осечки. Матч с «Локомотивом», который привез умный тактик Юрий Семин, показал: не случайные были неудачи. Все преодолимо. Падали, падали и дошли до своего дна, от которого сейчас оттолкнутся и пойдут наверх.

— С каким багажом?

— С тем же. Футболисты «Зенита» сыграли против «Локомотива» на 50–60 процентов возможностей. Почему так выглядел, например, Кузяев? Потенциал есть у «Зенита». В России он должен быть на первом месте, по всем показателям. Но! Для этого надо драться, хотеть, не уступать. Проблема в том, что лидера в команде нет. Паредес обладает поставленным ударом, длинным пасом, но он не лидер. Таких, какими были Халк и Мигель Данни, которые вели игру, пока нет. С другой стороны, команда сильна не одним каким-то человеком.