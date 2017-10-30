Эллардайс готов рассмотреть предложение от «Эвертона»

Английский тренер Сэм Эллардайс выразил свою готовность возглавить идущий в зоне вылета АПЛ «Эвертон». Специалист является одним из претендентов на пост, ставший вакантным после увольнения Рональда Кумана.

«Если бы мне позвонили из стана «ирисок», я бы с ними обсудил предложение. Не против возглавить такую команду. Однако, насколько мне известно, руководство ливерпульцев примет решение после матча с «Челси», – сказал британец.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» является Дэвид Ансворт.