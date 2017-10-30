Будогосский: «Никто из коллег не заострял внимание на каком-либо эпизоде матча «Зенит» – «Локомотив». Мешков отработал хорошо»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал, как справился со своей работой арбитр Виталий Мешков, обслуживавший матч 15-го тура РПФЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:3). По словам руководителя, рефери из Дмитрова хорошо провел встречу.

– Как оцените работу Мешкова?

– Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

– Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?

– У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.

– Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной «Локо» в борьбе с Кверквелией?

– Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе.