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  • Будогосский: «Никто из коллег не заострял внимание на каком-либо эпизоде матча «Зенит» – «Локомотив». Мешков отработал хорошо»

Будогосский: «Никто из коллег не заострял внимание на каком-либо эпизоде матча «Зенит» – «Локомотив». Мешков отработал хорошо»

30 октября 2017, 15:22
3

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал, как справился со своей работой арбитр Виталий Мешков, обслуживавший матч 15-го тура РПФЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:3). По словам руководителя, рефери из Дмитрова хорошо провел встречу.

– Как оцените работу Мешкова?

– Инспектор оценил работу Виталия положительно. Я тоже считаю, что игра была проведена на хорошем уровне. Главное – мы сосредоточились собственно на футболе. Игра, ее сюжет и драматургия, эмоции никого не оставили равнодушным. Мы все матчи просматриваем повторно и при необходимости что-то выносится на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

– Какой-то момент из этой встрече ККК рассмотрит?

– У меня нет информации, что кто-то из моих коллег заострил внимание на каком-либо моменте. Но помимо департамента, предложения что-то рассмотреть могут вносить и лиги.

– Обратили внимание на момент на 10-й секунде матча, когда зенитовец Ригони упал в штрафной «Локо» в борьбе с Кверквелией?

– Ракурс трансляции не дает четкой картины. По первому впечатлению – игровой момент. Но пока окончательного вердикта по всем играм выразить не могу, говорю о первом впечатлении. Кроме того, наши специалисты постоянно разговаривают с судьями, проводят экспресс-анализ. Эта работа заканчивается к четвергу-пятнице. Поэтому не хочу давать однозначную оценку всему туру, но в целом мы идем в позитивном ключе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Будогосский Андрей Мешков Виталий
Комментарии (3)
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порт
1509370594
А мне кажется что отработал не очень. Косячил как в одну сторону, так и в другую.
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Gullit 76
1509370998
Ждал реакции на бездарно-преступное судейство Мешкова,но такого не ожидал!Мешков не заметил 80% нарушений!Часто наказывал потерпевшего.Лажал в обе стороны.У него или очень низкая квалификация или маразм.Единица.Будкагоса - в утиль!Стыдно на глазах всей страны так прикрывать своего придурка.
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3a zenit
1509381165
да этот п и д ор слепой в обе стороны ничего не видел!Таких судей надо гнать из футбола.
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