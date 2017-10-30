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Широков спрогнозировал поражение «Спартака» в Севилье

30 октября 2017, 11:05
30

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Спартаку» придется сложнее в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, чем ЦСКА. По его мнению, красно-белых ждет поражение от «Севильи».

«Спартаку» в этом туре Лиги чемпионов будет сложнее, чем ЦСКА. Пять голов в воротах испанцев вряд ли побывает, как это случилось в Москве. Затрудняюсь дать прогноз на точный счет, но, как я вижу, россияне в Севилье проиграют», – считает Широков.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Источник: YouTube
Лига чемпионов Спартак Севилья Широков Роман
Комментарии (30)
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artem27066
1509350803
Тоже мне прогнозист
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VVM1964
1509350897
НУ ПРЯМ СЕНСАЦИЯ .
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Dominator777
1509351397
Вероятнее всего проиграют с минимальным счетом. Но все-равно будем "болеть" за Спартак и надеяться на ПОБЕДУ. Удачи и победы Спартаку!
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Alexs1997
1509353125
Мы приедем за победой, это однозначно, проиграют или нет, это покажет результат на табло после 90 минут игры.
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oyabun
1509354771
Да в Москве в общем то тоже все прогнозировали проигрыш Спартака Севилье. А оно вона как повернулось. И ведь не зря же наверное Промес берег себя в матче с Ростовом? Как выдаст хет-трик в Испании! ))
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OfaZavr
1509354886
счет скорее всего не будет как дома получился, но верю в победу хотя бы 2:1.
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RedWhiteFans2
1509355907
Не надо бздеть и слушать этого недоигрока, недотренера. Недоэксперта. Поторговал физиономией чтоб не забывали, не более. Спартак победит!!!,,
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Отчаянный Пердун
1509358361
Наверное в хрустальный шар глядит. Вижу не победит Спартак. Но если я буду в составе то повторим тот же результат что и в Москве. Истинный и верный ваш поклонник Спартака Роман Широков. Удачи Спартак.
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Диктор
1509368649
Вот я посмеюсь над супер спецом если Спартак выиграет.
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XAKACИЯ
1509373906
Севилья сломя голову понесется реабилитироваться за разгром в Москве! НО там их будет ждать товарищ Георгий Тамазович Джикия+Селихов Александр Александрович+Комбарова Дмитрия Нога!!!))) ТОЛЬКО СПАРТАК ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!
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