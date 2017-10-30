Широков спрогнозировал поражение «Спартака» в Севилье

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Спартаку» придется сложнее в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, чем ЦСКА. По его мнению, красно-белых ждет поражение от «Севильи».

«Спартаку» в этом туре Лиги чемпионов будет сложнее, чем ЦСКА. Пять голов в воротах испанцев вряд ли побывает, как это случилось в Москве. Затрудняюсь дать прогноз на точный счет, но, как я вижу, россияне в Севилье проиграют», – считает Широков.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.