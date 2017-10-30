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  • Уткин: «Семин все еще лучший тренер страны. 30 лет развития футбола прошли стороной»

Уткин: «Семин все еще лучший тренер страны. 30 лет развития футбола прошли стороной»

30 октября 2017, 01:01
23

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Напомним, что железнодорожники одержали в этой встрече победу со счетом 3:0, завершив первый круг РФПЛ на первом месте.

«Ну пипец. Суперкоманду три раза отловили на контратаке. Брюса Ли нокаутировали ударом по яйцам. От Фуркада убежала Анфиса Резцова на пенсии.

Семин все еще лучший тренер страны. Тридцать лет развития футбольной игры прошли стороной. Вот единственный смысл происходящего», – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (23)
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777+
1509319021
Вот Вася чудик, нам бы в сборную таких пенсионеров-исполнителей как Фарфан и Фернандеш. Вася по-моему так и не понял, что в эти 30-ть лет развития футбольной игры Семин "не стоял на месте".....
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Князев
1509321888
Зачем даёте слово этому толстому идиоту? Так и брыжжет слюной. Отовсюду его выкинули и правильно сделали. Хватит крякать!!!
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Silicium
1509322304
30 лет назад был футбол СССР, по - мински откровенный, по - тбилисски интеллектуальный, по - киевски с выездными моделями, по - спартаковски искрометный, при том совершенно безлегионерный, да и вместо Уткина был Николай Николаевич Озеров! Так что, Васек, ты не прав, футбол на месте не стоит.
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alex-76
1509331506
Прихвостень смородской посмотри на табло, и яйца похоже тебе отбили
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sergan113
1509332901
Жаль Уткина так не накаутировать, не найти у него яиц.
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coocoo
1509335140
Как и 30 лет развития всей страны.
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nik55
1509339379
Уткин:---ты лучший пи-дабол и это точно
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Juic
1509344743
Какое-то УГ. "Утиное г#вно". Взять и обгадить тактически грамотного тренера, фактически, за возраст и стабильность. На ум приходят заголовки советских газет "в бессильной злобе наймиты..." 30 лет развития журналистики прошли стороной.
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Dmitrii Darian
1509347142
Утка погнала гусей))) Когда это Палыч херовым тренером стал интересно? Видимо я что-то пропустил. Тренер в родном клубе, трансферы по сравнению с бомжами вообще ничтожные (никаких Ивановичей, при всем уважении к нему), молодежь подтягивает, а не сборную Аргентины))) Команда реально команда, а не сборище денежных мешков. Пусть класс, конечно, не Реал и Барса, но характер-то есть. Такая себе аналитика если честно... утиная.
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Gullit 76
1509347686
Обещаю на будущее комментировать только смешные спитчи Утки,а это просто глупо,надоел.
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