Уткин: «Семин все еще лучший тренер страны. 30 лет развития футбола прошли стороной»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Напомним, что железнодорожники одержали в этой встрече победу со счетом 3:0, завершив первый круг РФПЛ на первом месте.

«Ну пипец. Суперкоманду три раза отловили на контратаке. Брюса Ли нокаутировали ударом по яйцам. От Фуркада убежала Анфиса Резцова на пенсии.

Семин все еще лучший тренер страны. Тридцать лет развития футбольной игры прошли стороной. Вот единственный смысл происходящего», – написал Уткин на своей странице в твиттере.