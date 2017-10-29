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Источник: Клоппу пообещали передать все средства от продажи Коутиньо на покупку новичков

29 октября 2017, 06:42
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может получить существенные средства на усиление состава в зимнее трансферное окно. Как утверждается, руководство клуба пообещало специалисту переправить все средства от ожидаемой продажи Филиппе Коутиньо в «Барселону» на покупку новичков.

Ранее сообщалось о решении мерсисайдцев пойти на сделку по бразильцу за 130 миллионов фунтов стерлингов. Каталонцы уже трижды безуспешно пытались заполучить игрока. «Ливерпуль» же намерен сделать упор на усиление линии обороны.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Коутиньо Филиппе Клопп Юрген
Комментарии (3)
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ДСА
1509255657
Если Клопп не дурак, то процентов 30 должен отжать себе.
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Zorro 20
1509258249
Усилим оборону, а мозг и лидера команды продадим, и это будет называться усилением.
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allkeeper
1509361164
За такие бабосы можно сразу двух Суаресов вернуть
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