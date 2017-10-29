Источник: Клоппу пообещали передать все средства от продажи Коутиньо на покупку новичков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может получить существенные средства на усиление состава в зимнее трансферное окно. Как утверждается, руководство клуба пообещало специалисту переправить все средства от ожидаемой продажи Филиппе Коутиньо в «Барселону» на покупку новичков.

Ранее сообщалось о решении мерсисайдцев пойти на сделку по бразильцу за 130 миллионов фунтов стерлингов. Каталонцы уже трижды безуспешно пытались заполучить игрока. «Ливерпуль» же намерен сделать упор на усиление линии обороны.