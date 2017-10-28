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  • Владелец «Арарата»: «Джоркаеффа на посту главного тренера не будет. Будут совершенно молодые ребята»

Владелец «Арарата»: «Джоркаеффа на посту главного тренера не будет. Будут совершенно молодые ребята»

28 октября 2017, 18:56
1

Владелец московского «Арарата» Арам Габрелянов заявил, что клуб не намерен приглашать на пост главного тренера экс-полузащитника сборной Франции Юрия Джоркаеффа. Напомним, на этой неделе должность тренера команды по собственному желанию покинул Александр Григорян.

«Не будет никого. Будут совершенно молодые ребята, известных не будет. Фамилии назвать не могу – еще не собирался попечительский совет, который должен это решить.

Уход Григоряна? Он сказал, что мы договорились заранее: он проходит первый круг, и все», – сказал Габрелянов.

После 15-ти туров ПФЛ «Арарат» лидирует в турнирной таблице зоны «Центр», набрав 41 очко.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения
Комментарии (1)
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ЖОРРО
1509311337
Он сказал....попиарюсь и всё)))
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