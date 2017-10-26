Григорян: «Ухожу из «Арарата» без улыбки на лице. Я злой и готовый к работе»

Бывший главный тренер «Арарата» Александр Григорян прокомментировал свою отставку с поста главного тренера.

«Воспринял работу в клубе как положительную историю. Мой отец два с половиной месяца кайфовал от того, что я главный тренер «Арарата». Я перезагрузился положительными результатами, что очень важно для любого тренера. Не важно, что это вторая лига. Первое место очень полезно как для футболистов, так и для тренера.

Ухожу из «Арарата» без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе.

Любой тренер хочет довести дело до логического завершения, вот поэтому и ухожу злым по-спортивному. Я готов работать, и это хорошее желание и состояние.

Я остаюсь в профессии, буду дальше тренировать. Уже есть понимание, что буду делать дальше. На данный момент не могу рассказать, где продолжу работу», — сказал Григорян.

Напомним, что Григорян сегодня покинул пост главного тренера «Арарата». Клуб занимает первую строчку в турнирной таблице с отрывом на 12 очков от ближайшего преследователя.