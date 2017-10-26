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Карпин: «Арарат»? Со мной никто не связывался»

26 октября 2017, 16:13
3

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Арарат».

Напомним, что сегодня пост наставника московской команды покинул Александр Григорян.

— Первый раз об этом слышу. Не знаю, кто там куда ушел, да и никаких мыслей по этому поводу у меня нет.

— Недавно вы заявили, что хотите возобновить тренерскую карьеру. Конечно, возможно, это просто совпадение, но...

— Мне пока нечего сказать по этому поводу. Со мной никто не связывался.

Источник: Life
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Маракушев
1509024747
Валера... Арарат это Армения.. не Испания.. не перепутай.
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DOCTOR PENALTY
1509027207
Карпин уже объжёгся на одном мыльном пузыре - Армавир - , с первого разговора разберётся, серьёзно у них там или нет. А вообще, Арарат это бренд, и лучше Карпина им под это дело не найти.
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Чикомас
1509027979
Поменяй фамилию на КарпЯн и вперед, к золотым медалям.
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