Карпин: «Арарат»? Со мной никто не связывался»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Арарат».

Напомним, что сегодня пост наставника московской команды покинул Александр Григорян.

— Первый раз об этом слышу. Не знаю, кто там куда ушел, да и никаких мыслей по этому поводу у меня нет.

— Недавно вы заявили, что хотите возобновить тренерскую карьеру. Конечно, возможно, это просто совпадение, но...

— Мне пока нечего сказать по этому поводу. Со мной никто не связывался.