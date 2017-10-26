Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Самогон из Миллерова, между прочим, натуральный продукт!»

Глушаков: «Самогон из Миллерова, между прочим, натуральный продукт!»

26 октября 2017, 11:44
9

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как он праздновал чемпионство своей команды в прошлом сезоне с самогоном из родного Миллерова. По его словам, этому способствовало стечение обстоятельств, хотя себя он не считает фанатом драйва.

— Кстати, по случаю чемпионства вы обещали прыгнуть с тарзанки…

— Обещал, но это было в 2016 году, тогда мы стали пятыми.

— Но через год все-таки получили трофей.

— Разговор шел именно о конкретном сезоне. Я помню, когда это говорил, — в программе «Культ тура». Я все помню, кому что обещал. Честно говоря, не фанат такого драйва, но когда будет время, может, и прыгну.

— Тем не менее на забор у «Открытие-Арены» вы залезли с самогоном из Миллерова. Это был драйв?

— Тогда были эмоции, крик души и стечение обстоятельств — чемпионство и сорок дней, как ушел мой дядя Валерий Глушаков. Днем мы провели товарищеский турнир с участием ветеранов красно-белых и ЦСКА. Присутствовало много известных людей. Из Миллерово специально по этому поводу привезли самогон. Между прочим, натуральный продукт! У нас в районе он двух сортов: первый гонит дядя моей супруги, второй — племянник Шолохова в станице Вешенская.

— Хороший самогон, раз после него еще и на крышу машины полезли.

— Чего тогда только не было — у меня даже интервью брали на крыше Дашиной машины. Девушка-журналист на каблуках залезла. Вообще не думал о последствиях — чувство счастья переполняло. Болельщики помяли только капот. Я и сам попрыгал у кого-то на крыше, потом парню оплатил ремонт, крышу поменял.

— Наверное, это самый яркий эпизод вашего общения с болельщиками?

— Я бы назвал это семейным общением. Тогда нас объединяла единственная мысль — о чемпионстве. Болельщики всегда создают особое настроение.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ARTHUR19
1509007764
Человек из такого города обязан был играть в Зените.
Ответить
Pablo845
1509009582
ДаДениска нажрался-аж на крышу авто залез!
Ответить
alexivanof197
1509009591
долго команда отходила от самогона то...
Ответить
absent32
1509012002
сдал всех самогонщиков)))
Ответить
Чикомас
1509015000
Говорит натуральный..значит натуральный. С профессионалами не спорят...
Ответить
prezent2017
1509021097
Какую гадость пьет, тьфу, как свинья, мля! Кока, например, культурно шампаньерус потребляет ведрами а Манаке.
Ответить
Пестрый
1509034768
К дяде и племяннику срочно наряд!)) А Глушаков как был колхозником так им и остался)) Шуру Балаганова напоминает) денег хватает на элитный алкоголь а жрать будет все равно самогонку))
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+