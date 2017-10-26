Глушаков: «Самогон из Миллерова, между прочим, натуральный продукт!»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как он праздновал чемпионство своей команды в прошлом сезоне с самогоном из родного Миллерова. По его словам, этому способствовало стечение обстоятельств, хотя себя он не считает фанатом драйва.

— Кстати, по случаю чемпионства вы обещали прыгнуть с тарзанки…

— Обещал, но это было в 2016 году, тогда мы стали пятыми.

— Но через год все-таки получили трофей.

— Разговор шел именно о конкретном сезоне. Я помню, когда это говорил, — в программе «Культ тура». Я все помню, кому что обещал. Честно говоря, не фанат такого драйва, но когда будет время, может, и прыгну.

— Тем не менее на забор у «Открытие-Арены» вы залезли с самогоном из Миллерова. Это был драйв?

— Тогда были эмоции, крик души и стечение обстоятельств — чемпионство и сорок дней, как ушел мой дядя Валерий Глушаков. Днем мы провели товарищеский турнир с участием ветеранов красно-белых и ЦСКА. Присутствовало много известных людей. Из Миллерово специально по этому поводу привезли самогон. Между прочим, натуральный продукт! У нас в районе он двух сортов: первый гонит дядя моей супруги, второй — племянник Шолохова в станице Вешенская.

— Хороший самогон, раз после него еще и на крышу машины полезли.

— Чего тогда только не было — у меня даже интервью брали на крыше Дашиной машины. Девушка-журналист на каблуках залезла. Вообще не думал о последствиях — чувство счастья переполняло. Болельщики помяли только капот. Я и сам попрыгал у кого-то на крыше, потом парню оплатил ремонт, крышу поменял.

— Наверное, это самый яркий эпизод вашего общения с болельщиками?

— Я бы назвал это семейным общением. Тогда нас объединяла единственная мысль — о чемпионстве. Болельщики всегда создают особое настроение.