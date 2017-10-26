Глушаков: «Хотелось бы всем командам забивать столько, сколько «Ахмату»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем возвращении на поле после травмы. Он признался, что для него основной задачей было почувствовать уверенность в своих силах после месячного лечения.

— Денис, поздравляю вас с возвращением в команду! Видимо, месяц восстановления пошел вам на пользу — сразу забили гол «Ахмату» да еще и стали лучшим игроком матча.

— Спасибо! (Улыбается.) Главное, что в том матче команда выиграла. А кто стал лучшим игроком — мне все равно. Я к этому спокойно отношусь.

— В ворота грозненцев вы забили больше всех в чемпионате России — восемь мячей. Что за агрессия?

— Это просто стечение обстоятельств. Я не знаю, почему так получается. Хотелось бы всем столько забивать.

— После травмы забить гол было принципиально?

— Нет, у меня была задача выйти и почувствовать уверенность в своих силах после восстановления. Месяц без игровой практики — тяжело.

— Зато вы отдохнули! А то из-за Кубка конфедераций и должного отпуска не было. Можно сказать, что сейчас на поле мы будем видеть посвежевшего Дениса Глушакова?

— Да, я отдохнул и набрался сил. Хотя на базе в Тарасовке был ежедневно, приезжал туда раньше всей команды — к половине девятого — и уезжал последним. Ребята тренировались, а у меня — различные процедуры, физиотерапия, щадящие упражнения, чтобы мышцу особо не напрягать. Нога болела еще до матча с «Марибором», но не думал, что может все так обернуться. Во время игры почувствовал: что-то дернуло, сразу попросил замену. Не хотел ребят подводить да и себя мучить.

— А что делали у Лю Хуншена? Он же больше не работает в «Спартаке»…

— И что? Лю — мой хороший знакомый, я приезжал к нему в гости, поскольку мы давно не виделись, заодно он и процедуру мне одну сделал.

— Иглоукалывание?

— Нет, банки поставил для спины и иммунитета. Да с ним вообще стоит только поговорить, и уже лучше становится. Видите, даже гол забил сразу.

— Лю не хватает команде?

— У нас много хороших специалистов в клубе. Конечно, Лю был одним из лучших, но его уход не мешает игрокам общаться с ним и за пределами «Спартака».