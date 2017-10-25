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    Кубок Германии. «Вольфсбург» прошел «Ганновер» и другие результаты

    Встреча 1/16 финала Кубка Германии «Вольфсбург»«Ганновер-96» завершилась победой гостей с минимальным счетом. Гол на счету Феликса Удуохая.

    Результаты других встреч представлены ниже.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Вольфсбург – Ганновер-96 – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Удуохай, 49.

    Герта – Кельн – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Цоллер, 35; 0:2 – Дарох, 43; 0:3 – Клеменс, 65; 1:3 – Штарк, 69.

    Кайзерслаутерн – Штуттгарт – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Спалвис, 7; 1:1 – Гинчек, 20 (с пенальти); 1:2 – Аколо, 66; 1:3 – Теродде, 71.

    Оснабрюк – Нюрнберг – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Альварес, 4 (с пенальти); 1:1 – Ишак, 38; 1:2 – Лейбольд, 52; 2:2 – Гросс, 63; 2:3 – Валентини, 72.

    Удаление: Цорба, 76 – нет.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 21:30
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