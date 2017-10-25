Рауш назвал участие в чемпионате мира-2018 своей самой важной целью в жизни

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш выразил надежду, что ему удастся принять участие в предстоящем чемпионат мира-2018. Как отметил футболист, сыграть на мундиале для него является главной целью в жизни.

«Для меня хэппи-эндом всей этой истории стало бы просто участие в домашнем чемпионате мира. Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе Бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную. Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира. Сыграть на ЧМ-2018 – самая важная цель моей жизни. Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты.

В Бундеслиге все знают, что я сибиряк. Когда температура в Германии опускается ниже нуля, многие парни на тренировке начинают жаловаться. А я им говорю: «Вы что, разве это холод? В тех местах, где я родился, даже минус 30 – обычное дело!

Я хоть и живу с детства в Германии, но о родине никогда не забывал. И давно для себя решил: если возникнет возможность, буду играть за Россию», — сказал Рауш.