Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Суонси» и другие результаты

«Бристоль Сити» в матче 1/8 финала кубка английской лиги забил четыре мяча «Кристал Пэласу», уступая по ходу матча 0:1.

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Кубок английской лиги. 1/8 финала

Борнмут – Мидлсбро – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Симпсон, 49; 1:1 — Таверньер, 56; 2:1 — Уилсон (с пенальти), 75; 3:1 — Афобе, 82.

Бристоль Сити – Кристал Пэлас – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 — Сако, 21; 1:1 — Тэйлор, 34; 2:1 — Джурич, 39; 3:1 — Брайан, 60; 4:1 — О'Дауда, 66.

Лестер – Лидс – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Эрнандес, 26; 1:1 — Ихеаначо, 30; 2:1 — Слимани, 70; 3:1 — Марез, 88

Суонси – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Лингард, 21; 0:2 — Лингард, 59.

Результаты Кубка английской лиги